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【港鐵播毒】舔口水抹扶手　對沖基金高層Joel Werner道歉帖文吸近萬嬲　稱收死亡威嚇信息

社會 00:45 2020/03/20

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

Joel Werner19日深夜再發文呼籲網民，停止向他發送死亡威嚇信息。

社交網站18日瘋傳影片，身為對沖基金公司外籍高層Joel Werner，乘搭港鐵港島綫時，故意拉下口罩再舔手指，將口水抹在扶手上，行為極不檢點，網民狠批「缺德」。Joel Werner即晚於社交網站發帖，向全港市民道歉後，仍掩不住網民怒火，道歉文吸嬲逼近1萬個；他19日深夜再發文呼籲網民，停止向他發送死亡威嚇信息：「我知道你住的地方」，並指有人要求他永遠離開香港、同時自殺。

Joel Werner在帖文形容情況已變得瘋狂，「我的家人受到了騷擾，一些滋擾甚至可以視為仇恨犯罪。」他還說，19日晚他到警署四小時，已盡力去解釋事件，而警方則專業地指出，如果他應該受到懲罰的話，需由法院裁決。最後，他一再請求網民，「請不要再向我發送訊息，威脅我的女兒和妻子......我不會離開。」

短片顯示Joel Werner故意拉下口罩再舔手指，將口水抹在扶手上。

他又再次為自己的行為解釋：「我拍了兩段短片，其中一段被誤認為是“真實的”，並被傳給警方，而另一段我用酒精搓手液消毒扶手的短片則沒有傳開。」他亦不知道是誰把短片流出，但他堅持拍這短片，是要演示人們容易被誤導。

Joel Werner的公司「Solitude Capital Management Limited」，該公司網頁突然關閉，外界無法聯絡。即使Joel Werner18日深夜於fb發帖道歉，指自己拿一個「全球大流行」的疫情來開玩笑實屬不當；但多數網民仍震怒，fb帖文吸嬲近1萬，也拒接受其道歉，眾人斥Joel Werner行為嘔心，盼Werner公司應解僱這名員工。

港鐵當晚也批評此等行為妄顧公共衞生，予以強烈譴責，並報警處理。警方證實收到港鐵報案，暫列「雜項事件」跟進。

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責任編輯　李志強

疫情 譴責 港鐵 全球大流行

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