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曾錦強：實體配合虛擬

職場 04:00 2020/03/20

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

自從農曆新年後，我便主要在家中工作，現在平均每星期只返公司一、二次，主要是簽支票和文件，以及參與一些內部會議。這段時期偶爾也會和客戶開會，但一些超過十個人的實體會議，如果無法改為網絡進行的話，我都不會出席。至於一些不太緊急和重要的會面，我都建議疫情過後才再安排。

教書的工作早已改為網上進行。至於去不同團體的分享，不是改為網上進行，便是取消了。平時我的早餐和午餐會面都安排得密密麻麻，但這段時間我全部取消了。這樣的工作模式維持了差不多兩個月，我也漸漸習慣了。

至於集團的運作，我們仍維持各自為政的特色，讓子公司負責人決定。有些公司仍然維持在家工作，有些大致上已經回復正常上班，也有一些每星期返公司聚一、二次，其餘時間就在家工作。

我個人還是比較喜歡上班，實體接觸始終較有親切感。但在這非常時期，即使以遙距工作模式為骨幹，公司基本上仍維持正常運作，通訊科技令很多工作也能遙距進行。我發覺在家工作對自己也有好處，可以更專心做一些策劃和分析的工作。因此，當疫情過後，我仍會安排一些在家工作天，讓自己能專心處理這些事情。

原文刊於《晴報》

撰文 : 曾錦強

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