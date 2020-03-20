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【印度巴士輪姦案】纏訟7年4犯人終伏法處以絞刑　受害人母親：我們終於得到正義

親子 09:55 2020/03/20

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

印度巴士輪姦案4犯人終伏法被處死刑。

轟動全球的2012年印度巴士輪姦案，纏訟長達7年後，印度新德里法院於今年1月簽署死令，處以4名犯人絞刑，原訂於3月3日執行，但因流程問題再次押後，直至今日（20日）清晨，4名犯人終於伏法，執行絞刑。

在今年1月，法院宣判對4名犯人處以死刑後，4人在過去數月不斷向最高法院提交請願書，希望將刑罰改為無期徒刑。被告律師也提出上訴，並向印度總統提出特赦，遭到拒絕。

【印度巴士輪姦案】4犯人交請願書3度逃過絞刑　受害女生媽媽：整個系統都支持犯罪分子

4犯人終伏法

4人原訂於3月3日執行絞刑，但法院再度推遲4名死刑犯的絞刑，理由是犯人巴萬（Pawan Gupta）提出的特赦請願書被總統拒絕了，根據《德里監獄規則》，案件至少要經過14天才能進行下一步。

直至今晨，4人終於伏法。受害人的父親表示，他們回復對司法部門的信心。母親亦在犯人被吊死後表示，

我抱著女兒的照片，告訴她我們終於得到正義了。

監獄外的治安嚴密，當局派出大批警察和軍人維持治安，而有一群民眾舉著標語聚集在監獄大門外，並宣布處決後開始慶祝，更向司法機構揮手致謝。

印度巴士輪姦案的案情回顧，即睇：

【印度巴士輪姦案】少女巴士遭6人輪姦亂棍打死　犯人不悔改：她應保持沉默地被姦

家庭關係 網絡熱話 巴士 罪案 印度

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