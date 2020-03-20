【口罩供應】商經局資助本土口罩生產　批岀兩條生產線月產305萬個口罩

▲ 商經局資助本土口罩生產，批岀兩條生產線月產305萬個口罩。

新冠肺炎疫情持續，本港口罩供應緊張，商務及經濟發展局今日（20日）公布，在本地口罩生產資助計劃下批出首兩條生產線，月產305萬個口罩。

商務及經濟發展局表示，第一條獲批的生產線的申請人為奧成有限公司，該生產線預計由4月20日起計，每月平均向政府供應200萬個口罩，另可每月平均生產25萬個口罩供應本地市場。第二條獲批的生產線的申請人為尚芳製品有限公司，該生產線預計由5月5日起計，每月平均向政府供應80萬個口罩。

按申請人承諾的生產量，上述兩條生產線在計劃下可獲得的最高資助分別為250萬元及200萬元，實際資助金額需視乎有關採購生產設備、設置廠房、配置無塵車間，以及測試與標準合規的實際開支而定，要待有關開支落實後才能確定。



計劃最多會資助20條本地生產線，計及上述已獲批的申請，尚有18條生產線資助名額。



截至昨日（19日），計劃共收到82宗申請。除上述兩宗獲批的申請外，另有5宗申請經核實後確定符合計劃的5項基本條件，政府會盡快審批；70宗尚未完全符合計劃的基本條件；5宗仍待核實其申請資格。

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政府在「防疫抗疫基金」下推行計劃，以促進盡快在本地生產口罩，協助應對燃眉之急，並建立存貨。申請人須為持有有效香港商業登記證及公司註冊證明書的公司，並須證明符合下列五項基本條件：

已在香港具備生產線所須設備；

已在香港具備原材料；

已在香港具備或租賃廠房；

已在香港具備、租賃或聘請承辦商設立無塵車間設施；

每條生產線每月生產至少50萬個口罩。

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責任編輯：黃存新