【印度巴士輪姦案】少女巴士遭6人輪姦亂棍打死　犯人不悔改：她應保持沉默地被姦

▲ 主犯被捕後仍不悔改。（影片截圖）

印度巴士輪姦案纏訟長達7年後，4名犯人終於在今日（20日）伏法，處以絞刑。受害人的母親在犯人被吊死後表示，「我抱著女兒的照片，告訴她我們終於得到正義了。」

事發於2012年12月，當時年僅23歲醫學院物理治療系女大學生Jyoti Singh Pandey，晚上與男友人看完電影後準備回家，於新德里搭上一輛巴士，司機把巴士駛離正常路線，主犯Mukesh Singh和其他乘客將男友人制服擊昏，然後一個接一個輪姦Jyoti。

Jyoti極力反抗卻無補於事，6人輪姦後更用亂棍毆打Jyoti，她的腹部、腸和下體均受到鐵棒攻擊，事後Jyoti和男友人被推下車丟棄在路邊。Jyoti被緊急送院，當時只有5%的腸子留在體內，還被送往新加坡進行救治，Jyoti最終接受治療10多日後傷重不治。

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主犯：她不應還手

事件震驚印度社會，6名兇徒中，司機在獄中自殺身亡，另有一人因未成年而被判3年感化，其餘4人則全被處以死刑。其中主犯Mukesh面對死刑更沒有悔意，認為是受害者Jyoti咎由自取，

她當晚不應該還手，她應該保持沉默，保持沉默的被姦。一個正經的女子不應該晚上9時後還四處玩樂。

多年來，被告不斷向法院上訴，直至2019年12月，最高法院駁回最後一份免死上訴，並在1月7日宣布執行死刑的日期，訂於1月22日上午7時處以絞刑。不過，之後4名犯人仍不斷上訴及提交請願書，令執行死刑日期4度延遲。

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責任編輯：林愛娜