【法證先鋒IV】大結局急改劇情埋伏線　傳兩位視后級花旦回巢演《法證先鋒V》

▲ 《法證先鋒IV》進入結局篇，有傳即將開拍《法證先鋒V》。

TVB《法證先鋒IV》近日熱播，成功製造話題。下周《法證先鋒IV》進入結局篇，多條主線如李施嬅、黃浩然、譚俊彥的感情亦有所依歸，不過有傳因《法證先鋒IV》收視和口碑俱佳，故TVB決定添食開拍《法證先鋒V》，並急召本已打算退休的梅小青回歸，近日並急改《法證先鋒IV》結局，為下一輯埋下伏線。

《法證先鋒IV 》本是金牌電視監製梅小青的收山作，但有指因劇集播出以來，網民反應熱烈，並有不少正評，無線即決定要開拍《法證先鋒V》，小青姐雖打算退下火線，但因《法證》系列由她一打打造，因此亦為了情意結願意再接手第5輯。

▲ 《法證先鋒IV》播出以來口碑收視俱佳。

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《法證先鋒IV》下周劇情進入高潮，講到高安終尋到親生妹妹高善，但高善卻捲入凶殺案中，另外，聞家希和輝煌各兩段感情線亦各有發展。

▲ 有指《法證IV》結局結婚戲將會修改。（劇照）

據知最後一集本已安排了大團圓結局，但因TVB要開拍第5輯，監製梅小青臨危受命，要急改結局，為新一輯埋下伏線，將壓軸的結婚戲重新修剪，加插劇情枝節，並為下一個系列埋伏線。

▲ 佘詩曼曾演出《法證先鋒II》。

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同時，為令《法證先鋒V》更有話題，傳梅小青打算出盡人情牌，邀兩位TVB花旦佘詩曼及鍾嘉欣回巢客串。因阿佘和鍾嘉欣都是小青姐愛將，二人都分別演出過《法證》系列，亦曾一起合作《公主嫁到》，跟梅小青關係甚佳，故成數機會甚高。

佘詩曼曾以《鳳凰四重奏》及《使徒行者》兩奪萬千星輝視后，而鍾嘉欣曾以《大藥坊》杜佳期一角，先後在《星和無綫電視大獎2014》及《TVB 馬來西亞星光薈萃頒獎典禮2014》獲得「我最愛TVB電視女角色」及「最喜愛TVB電視角色」獎項；亦曾獲媒體頒發民選視后。若二人回巢無疑大有吸引力。

▲ 鍾嘉欣先後演過《法證》第一及二輯。

另外，《法證IV》的陳煒哥、黃浩然、湯洛雯據知亦繼續演出，令第5輯能承接《法證IV》氣勢。

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