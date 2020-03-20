【3月20日口罩供應】最齊連鎖店免炒價口罩+網店+小店+超市+良心免費派口罩搓手液詳情【持續更新】

▲ 3月20日口罩及消毒用品供應。

新冠肺炎疫情持續擴散，全球口罩供應緊張。TOPick搜羅了周五（20日）派發口罩及搓手液的商戶或組織供大家參考。

九龍樂善堂派500包防疫包

九龍樂善堂今日（20日）向基層家庭及長者派500包防疫包，每個防疫包內有1包5個口罩及1支酒精搓手液，下午2時半派籌，下午3時派發防疫包。

地點：彩虹邨 (彩虹邨天主教英文中學門口對出)

香港聖公會聖馬提亞綜合服務￼派50份防疫物資包

香港聖公會聖馬提亞綜合服務向￼現屆DSE考生派發50份防疫物資包，合資格人士可於3月16日至21日在網上登記，並於3月23日領取1份防疫物資包（每包有5個印尼 Aximed / 三層外科口罩和2支酒精搓手液）。登記成功後會聯絡確認領取細節，未有收到電話即是未能成功登記。

地址：新界元朗天水圍天龍路4號（景湖居一、二座對面）

登記表格：https：//forms.gle/QAj1ScEAYQ1jq8DM7

LocoBike聯同616派3,000個口罩

LocoBike樂區踩聯同616牛肉火鍋專門店及616燒肉酒場派發3,000個防疫口罩，今日（20日）下午3時開始在網上登記。

詳情：【口罩供應】食肆及共享單車店派3000個防疫口罩 網上登記於指定11間分店領取【附登記及地址詳情】

日本城開售口罩及抗菌濕紙巾

日本城今日（20日）出售抗疫優惠組合，定價69.9元，包括Seiwa-pro 三層口罩（10個裝）及Mitu桶裝抗菌濕紙巾 （90片裝）。

地址及詳情：【口罩供應】日本城限時出售4800套抗疫組合 PFE+BFE+VFE過濾率99%三層口罩及抗菌濕紙巾

善意長者用品專門店發售兒童口罩

善意長者用品專門店今日（20日）下午8時發售賣兒童口罩，Disney - 小熊維尼兒童不織布口罩，3片裝，$29/ 一包，每人限購10包。

地址詳情：【口罩供應】周五售三層不織布兒童口罩 長者專門店：3片裝$29一包

責任編輯：王芷瑩