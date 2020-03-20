【口罩播毒】缺德乘客將口罩藏在椅背袋　目擊者怒轟：留細菌成機都係

▲ 缺德乘客將口罩藏在椅背袋。

新冠肺炎疫情蔓延至全球，歐洲多個地方爆發疫情，需要全面停課，掀起留學生逃亡潮，紛紛撲機票回港。Facebook上流傳一張照片，在倫敦飛香港的航班上，有乘客落機前沒有清理自己的座位，將用過的口罩棄置在飛機的椅背袋裡！

目擊者：留晒細菌成機都係

Facebook專頁「飛魚走翅」轉載一張照片，當中寫到由倫敦希斯路機場到香港的班機上，有乘客將用過的口罩塞在椅背袋中，非常缺德。上載者生氣地寫上：

你條就係矜貴命，留晒細菌成機都係，但cleaner姐姐同其他人條命就唔係命。

上載者又指，這些人根本不會「自律」，平日呻完鼻涕都會叫空中服務員徒手幫他們掉垃圾，又指椅背袋中明明有紙袋，他們卻依然將口罩亂放。

▲ 目擊者上載飛機乘客甩亂掉口罩的情況。（圖片來源：飛魚走翅Facebook）

【全球大流行】歐美留學生強制檢疫前 抵港機場入境排長龍

網民：讀咁多書無用

暫未能確定這班航班的編號及日期，但有航空公司泰員工留言指機上有乘客發燒，並曾轉機。帖文引來逾千人「派嬲」，有人留言表示曾搭乘其他航空公司的飛機亦有同樣情況，認為留學生「讀咁多書無用」。有人擔心清潔工的健康，直指：

個個上咗飛機之後好似變咗第二個人咁，個個諗住有清潔工搞掂，一D同理心都冇！好多唔同國籍嘅人都係咁。

【英國疫情】英國留學生大逃亡 有英國監護人公司鼓勵學生回港

有乘客質疑亂放口罩的不是香港人，表示不少內地人沒有直航機回到深圳，所以會經香港轉機。有一名網民表示，某天在外國的超級市場聽到有內地人傾談會否回到中國時，聽到他回答：「我不回，我有朋友選擇去香港避難」。

亦有網民直言現時選擇回港的，都是「驚死自己繼續留低會染病，懶理其他人會否因為佢而染病」的自私人士。其實無論是外遊後回港，還是留學生暫時回港避一避，為人為己，搭飛機時都應該注意衛生，不要為其他人增添麻煩。

【英國疫情】疫情升溫僅剩下兩個口罩 赴英進修港女慨嘆：同學不接納亞洲人防疫意見

【飛機防疫裝備】歐洲航班坐滿回港留學生 何栢良︰戴氣閥口罩變播毒

責任編輯：王俊賢