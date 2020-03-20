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熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向
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【口罩供應】食肆及共享單車店派3000個防疫口罩　網上登記於指定11間分店領取【附登記及地址詳情】

精明消費 10:44 2020/03/20

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

LocoBike樂區踩聯同616牛肉火鍋專門店及616燒肉酒場派發3,000個口罩。（圖片來源：LocoBike樂區踩Facebook）

新冠肺炎疫情未息，不少港人仍不夠口罩。有食肆及共享單車店合作派發3,000個防疫口罩，今日（20日）下午3時開始在網上登記，呼籲大家不要排隊。

3,000個防疫口罩透過24 Buy的幫忙，順利送抵香港，LocoBike樂區踩的Locoteam會聯同11間616牛肉火鍋專門店及616燒肉酒場將物資派發到港九新界，希望幫到更多有需要嘅人，有需要人士可在網上登記，登記網址將於活動前在Facebook公佈。

每份口罩有10個口罩。（相片來源：LocoBike樂區踩 Facebook）



登記方法

  • 於手機下載/更新Loco App至最新版本，以手提電話號碼登入或登入網頁版進行預訂。
  • 於【3月20日 星期五 下午三時正】進入Loco App，選擇活動及領取分店，並確認登記。
  • 每位用戶最多只限登記1次及1份，派完即止。
  • 必需以香港電話號碼登記及出示香港身份證
  • 登記一經確認，請於指定日期及時間內於指定分店出示有效登記確認書領取口罩一份 （共十個）。
  • 籌號不得轉讓他人。

領取口罩方法

成功登記的朋友，會收到確認電郵及可以憑App入面的活動憑證領取口罩。步驟如下：

Step 1： 開啟Loco App選擇「更多」

Step 2：選擇「我的憑證」🧾就可以搵到「領取憑證」

Step 3： 3月23日至26日（星期一至四） 下午5時至11時期間到指定分店領取。

616換領分店地址：https://bit.ly/2xRyShf

【3月20日口罩供應】最齊連鎖店免炒價口罩+網店+小店+超市+良心免費派口罩搓手液詳情【持續更新】

責任編輯：王芷瑩

疫情 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎 口罩

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