免疫力第一道防線 UMF™蜂蜜你要知

受到疫情影響，現在每個人對衞生與個人健康的要求都大大提高，身體不適當然要向醫生求助，但日常如何讓自己提升免疫力，特別是如何保護最容易受侵襲的上呼吸道？多喝清水保持喉嚨濕潤當然重要，但近年有不少研究指出蜂蜜有助促進上呼吸道的健康。如果同時能挑選有UMF™商標的蜂蜜服用，對強化上呼吸道的免疫力便可再多一重保障。面對市面上各式各樣的蜂蜜產品，究竟如何選購優質產品？一文教你精明揀 ！

注意一：產地與原材料

使用蜂蜜作療法的歷史久遠，可以追溯至印度的古老醫學《阿育吠陀》及中國的《黃帝內經》當中已經有記載使用蜂蜜治病。蜂蜜是一種無副作用的天然抗菌物質，有益健康，具保健作用。 在選購蜂蜜時，其原材料與產地對蜂蜜的質素有關鍵影響。在芸芸產地中，以新西蘭為理想之選。無污染的優質土地能孕育頂級的新西蘭原生Leptospermum Scoparium品種，這種麥蘆卡樹出產的蜂蜜含較強的抗菌活性因子 。因此，在選購時，可以多留意蜂蜜的來源及產地。

注意二：新西蘭權威認證 信心指標

原材料與生產過程固然重要，但獲第三方權威認證能進一步令我們食得安心。市面上，為人所認識的食品認證有GMP、ISO等，但原來獨立機構UMF蜂蜜協會乃蜂蜜產品界的認證權威之一。相比其他認證，只有UMF™認證檢測三項麥蘆卡蜂蜜的獨特成分來監定其真偽。因此， 其所發出的認證對蜂蜜原產地、質量、純淨度及可靠性均具嚴格監管，是品質及信心的保證。

值得一提的是，UMF™是麥蘆卡蜂蜜抗菌活性強度的量度單位, 採集自新西蘭特有的麥蘆卡樹(Leptospermum scoparium)的蜂蜜, 含有這種高效的抗菌活性成分。 產品上印有的UMF™標誌均尾隨一個抗菌活性強度的數值, 只有抗菌活性強度達5以上的麥蘆卡蜂蜜方可印上這個認可的標誌。

▲ UMF™ 10+ 有效改善上呼吸道健康及消炎抗菌，有助增強免疫力。

注意三：歷史悠久 照顧不同健康需要

市面上有不少品牌不是由蜂蜜產品起家，更不是從建立至今一直專注於蜂蜜產品。多年的經驗不僅能讓品牌透過優質的產品累積聲譽，更讓品牌一直發展至不同地區，消費者對成立多年的品牌亦普遍更有信心。

此外，隨著年齡的增長，又或是不同的人生階段，身體都需要補充不同的營養，或增強不同的元素，針對不同人士而設，提供多元化選擇的蜂蜜產品，不論是日常保健，抑或特別需要，都能全方位照顧我們的需要。

提升免疫力 加強上呼吸道健康

最近，戴口罩、勤洗手、注意家居環境消毒及殺菌，幾乎成了我們的日常指定動作。上呼吸道是人體健康的第一道防線，為免擴大社區傳染，加強免疫力及促進上呼吸道健康，人人有責。

康維他™的蜂蜜正是來自麥蘆卡花蜜，其蜂蜜取自新西蘭杳無人煙的淨土，透過先進的技術與嚴謹製作，能提煉出高品質的蜂蜜，充分保護其天然物質。 自家擁有近3萬個蜂箱，每瓶蜂蜜均可追溯源頭。配備自家廠房，製作嚴謹，多重檢測，加上採用先進低溫穩定技術及乳化過程工藝，確保天然維生素、礦物質、有機酸及酵素等營養成分得以完整保存，與未經處理的蜂蜜接近，大大提升其醇度及功效品質保證。不但如此，康維他™的每一瓶蜂蜜都印有UMF™蜜蘆卡蜂蜜商標，更有多重品質監控確保不摻糖及不含抗生素，進一步保證其品質，讓消費者可安心食用。

40多年來，品牌致力專注於蜂蜜產品製作，時刻悉心照顧蜂群，嚴謹製造出優質麥蘆卡蜂蜜。針對不同人士的需要，康維他™提供多元化產品選擇，從日常保健、滋潤美顏、紓緩上呼吸道敏感不適、滋潤喉嚨、增強免疫力、強健消化系統，到改善腸胃問題也有，其中康維他™UMF™ 5+是用作日常保健 ，UMF™ 10+ 有效改善上呼吸道健康及消炎抗菌，有助增強免疫力。UMF™ 15+至 UMF™ 20+ 有效強健消化系統及改善腸胃問題。

▲ 康維他™提供多元化選擇，UMF™ 15+至 UMF™ 20+ 有效強健消化系統及改善腸胃問題

了解更多有關康維他™麥蘆卡蜂蜜，可登入https://bit.ly/398qGGB。

（資料由客戶提供）