  • 22°C
香港時間 : 2020320日 (週五) 12:00
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【法證先鋒IV】因病辭演「Louis」變游泳教練顧Sir　傳曾偉權患肺癌停工休養

娛樂 11:03 2020/03/20

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

曾偉權在《法證先鋒IV》演游泳教練顧Sir。

熱播劇集《法證先鋒IV》昨晚（3月19日）查出女童許穎芝（陳芸萱飾）溺斃，是由媽媽（楊玉梅飾）將其頭浸於廚房鋅盤所造成。不過，許穎芝死前曾遭游泳教練顧Sir（曾偉權飾）非禮，因此患上性侵害創傷症。

曾偉權在《法證先鋒IV》戲份不多，但原來他在擔任顧Sir一角前，監製梅小青已找他出演Queen姐（陳煒飾）的男友Louis（改由鄭子誠飾）一角，再續二人於《宮心計2深宮計》的前緣。

不過，曾偉權在拍攝「Louis」的戲份數天後，發現身體不適，為不影響拍攝進度而辭演，角色改由鄭子誠頂上。

（《法證先鋒IV》截圖）

鍾君揚棄加拿大教職來港追夢，詳情請睇 https://bit.ly/2wqLdJ1

《法證先鋒IV》的拍攝早在2年前已開始，即他在當時身體已抱恙。去年10月，他出席劇集《牛下女高音》的宣傳活動時已明顯消瘦。

當時他向傳媒表示因肺部免疫系統出問題，需要時間休息和長期服藥，但強調身體尚可，不過會減產休養。之後，他卻因病缺席吉隆坡的慈善活動。

曾偉權去年出席《牛下女高音》的宣傳活動時已明顯消瘦不少。（經濟日報圖片）

至今年2月，有報導指曾偉權患肺癌，現由契妹SaSa貼身照顧，並被拍得出入醫院。雖然SaSa沒有正面回應事件，但患有肺癌的黑妹李麗霞就指他是患癌，二人正互相勉勵打氣中。

視契妹為家人

曾偉權的生活一向有SaSa貼身照顧，令外界都猜測二人關係匪淺。曾偉權與SaSa認識於2011年，二人當年一見如故，並以契兄妹互相稱呼。後來男方出資開設琴行讓契妹「打骰」，近年再於西貢同居。

張國榮御用髮型師演鄭希怡情人，詳情請睇 https://bit.ly/33weOwI

曾偉權與契妹SaSa。（Facebook圖片）

雖然二人在節日都有同枱慶祝，但曾偉權就強調與Sasa並沒有發展的可能，並指到這個年紀已不會對感情有太多幻想。

而單身已近廿年的曾偉權，最為人熟悉的就是與梅小惠長達13年的戀情，惜後來因葉麗儀介入而分手。多年後，曾偉權坦言蹉跎了梅小惠的青春而感到歉意。

現時，伴侶對他來說就是他的愛犬小吉和金仔，因為牠們都很簡單，他對牠好，牠一定會對你好，這種開心是用錢也買不到。

更多《法證先鋒IV》報道請睇：http://bit.ly/2x49hBh

撰文 : TOPick 柴犬出動

相關文章

【法證先鋒IV】法證人員戴黑超不只為有型　金牌監製梅小青拆解《法證IV》有趣謎團
18:54 2020/03/18
【法證先鋒IV】法證人員戴黑超不只為有型　金牌監製梅小青拆解《法證IV》有趣謎團
【法證先鋒IV】秋姐患病不捨二小姐場面感人　謝雪心混合兩種方言成獨特鄉下話
16:12 2020/03/19
【法證先鋒IV】秋姐患病不捨二小姐場面感人　謝雪心混合兩種方言成獨特鄉下話
【法證先鋒IV】李綺雯4月約滿TVB　離開大台轉做YouTuber拍片
11:49 2020/03/18
【法證先鋒IV】李綺雯4月約滿TVB　離開大台轉做YouTuber拍片
曾偉權 梅小惠 法證先鋒 TVB 娛樂人物職業 娛樂行業

最高瀏覽

【口罩供應】PFE三層外科口罩+將獲美國FDA及歐盟認證　良心藥房130蚊30個口罩供預訂【附5間分店地址】
20:56 2020/03/19
【口罩供應】PFE三層外科口罩+將獲美國FDA及歐盟認證　良心藥房130蚊30個口罩供預訂【附5間分店地址】
【換新女友】鄧兆尊嘆緣份擋不了　再結新歡享齊人之福不打算結婚
10:18 2020/03/19
【換新女友】鄧兆尊嘆緣份擋不了　再結新歡享齊人之福不打算結婚
【吐口水播毒】筲箕灣大媽無戴口罩被店員請出門口等　離開時向麵包店蛋糕櫃吐口水
12:17 2020/03/19
【吐口水播毒】筲箕灣大媽無戴口罩被店員請出門口等　離開時向麵包店蛋糕櫃吐口水