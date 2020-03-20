【法證先鋒IV】因病辭演「Louis」變游泳教練顧Sir　傳曾偉權患肺癌停工休養

▲ 曾偉權在《法證先鋒IV》演游泳教練顧Sir。

熱播劇集《法證先鋒IV》昨晚（3月19日）查出女童許穎芝（陳芸萱飾）溺斃，是由媽媽（楊玉梅飾）將其頭浸於廚房鋅盤所造成。不過，許穎芝死前曾遭游泳教練顧Sir（曾偉權飾）非禮，因此患上性侵害創傷症。

曾偉權在《法證先鋒IV》戲份不多，但原來他在擔任顧Sir一角前，監製梅小青已找他出演Queen姐（陳煒飾）的男友Louis（改由鄭子誠飾）一角，再續二人於《宮心計2深宮計》的前緣。

不過，曾偉權在拍攝「Louis」的戲份數天後，發現身體不適，為不影響拍攝進度而辭演，角色改由鄭子誠頂上。

▲ （《法證先鋒IV》截圖）

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《法證先鋒IV》的拍攝早在2年前已開始，即他在當時身體已抱恙。去年10月，他出席劇集《牛下女高音》的宣傳活動時已明顯消瘦。

當時他向傳媒表示因肺部免疫系統出問題，需要時間休息和長期服藥，但強調身體尚可，不過會減產休養。之後，他卻因病缺席吉隆坡的慈善活動。

▲ 曾偉權去年出席《牛下女高音》的宣傳活動時已明顯消瘦不少。（經濟日報圖片）

至今年2月，有報導指曾偉權患肺癌，現由契妹SaSa貼身照顧，並被拍得出入醫院。雖然SaSa沒有正面回應事件，但患有肺癌的黑妹李麗霞就指他是患癌，二人正互相勉勵打氣中。

視契妹為家人

曾偉權的生活一向有SaSa貼身照顧，令外界都猜測二人關係匪淺。曾偉權與SaSa認識於2011年，二人當年一見如故，並以契兄妹互相稱呼。後來男方出資開設琴行讓契妹「打骰」，近年再於西貢同居。

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▲ 曾偉權與契妹SaSa。（Facebook圖片）

雖然二人在節日都有同枱慶祝，但曾偉權就強調與Sasa並沒有發展的可能，並指到這個年紀已不會對感情有太多幻想。

而單身已近廿年的曾偉權，最為人熟悉的就是與梅小惠長達13年的戀情，惜後來因葉麗儀介入而分手。多年後，曾偉權坦言蹉跎了梅小惠的青春而感到歉意。

現時，伴侶對他來說就是他的愛犬小吉和金仔，因為牠們都很簡單，他對牠好，牠一定會對你好，這種開心是用錢也買不到。

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