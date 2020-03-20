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【口罩供應】日本城限時出售4800套抗疫組合　PFE+BFE+VFE過濾率99%三層口罩及抗菌濕紙巾

精明消費 10:52 2020/03/20

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

新冠肺炎疫情持續，本港口罩供應緊張，日本城宣佈，推出出售抗疫優惠組合，定價69.9元，包括Seiwa-pro 三層口罩（10個裝）及Mitu桶裝抗菌濕紙巾 (90片裝)。

日本城宣佈，今日（20日）於指定20間分店出售抗疫優惠組合，抗疫優惠組合為：

  •  Seiwa-pro 三層口罩 10個裝 (成人size- 17.5 x 9.5cm)
  • 通過PFE、BFE、VFE 過濾率測試達99%
  • Mitu桶裝抗菌濕紙巾 (90片裝)
  • 抗疫組合優惠價 : $69.9/套😍

日本城稱，由於貨量有限，會於指定20間香港JHC日本城分店開售，每間分店出售240套 (共4800套)，每人限買1套，不設派籌，數量有限，先到先得，售完即止。

指定分店詳情即睇：

【口罩供應】日本城出售抗疫組合包括PFE+BFE+VFE過濾率99%三層口罩　一文睇清20間開售分店地址

【3月20日口罩供應】最齊連鎖店免炒價口罩+網店+小店+超市+良心免費派口罩搓手液詳情【持續更新】

責任編輯：黃存新

疫情 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎 口罩

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