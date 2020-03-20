【口罩供應】PFE+BFE+VFE過濾率達99%　日本城限時出售4800套抗疫組合包括口罩

新冠肺炎疫情持續，本港口罩供應緊張，日本城宣佈，推出出售抗疫優惠組合，定價69.9元，包括Seiwa-pro 三層口罩（10個裝）及Mitu桶裝抗菌濕紙巾 (90片裝)。

日本城宣佈，今日（20日）於指定20間分店出售抗疫優惠組合，抗疫優惠組合為：

Seiwa-pro 三層口罩 10個裝 (成人size- 17.5 x 9.5cm)

通過PFE、BFE、VFE 過濾率測試達99%

Mitu桶裝抗菌濕紙巾 (90片裝)

抗疫組合優惠價 : $69.9/套😍

日本城稱，由於貨量有限，會於指定20間香港JHC日本城分店開售，每間分店出售240套 (共4800套)，每人限買1套，不設派籌，數量有限，先到先得，售完即止。

指定分店詳情即睇：

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責任編輯：黃存新