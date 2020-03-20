【疑似有喜】黎振燁結婚5年積極造人　漏口風暗示太太有喜【有片】

▲ 黎振燁結婚五年積極造人，近日轉口風似有喜事公佈：「說不定明天就有！」

香港先生黎振燁一向有「愛妻號」之稱，常把結婚5年的太太掛在嘴邊。近日正在為新劇《食腦喪B》進行拍攝的黎振燁，日前接受TVB訪問時，疑暗示太太有喜，一直揚言想做爸爸的黎振燁謂：「我好努力，話唔定聽日有好消息。」

現年34歲的黎振燁在2005年與現時任職幼稚園老師的太太相戀，二人在拍拖10周年時結婚，至今成家立室已約5年。

▲ 黎振燁與太太相戀十五年。（受訪者提供）

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黎振燁暗示太太有喜

黎振燁一直表明想做爸爸，並透露與太太在婚前已做好身體檢查，醫生指他們健康良好、應該很容易懷孕，婚後二人亦積極造人，計算排卵期、量體溫等方法都有做，惟5年來太太的肚皮仍未傳出消息。

近日正在為新劇《食腦喪B》進行拍攝的黎振燁，接受TVB《娛樂頭條》訪問時，談到劇中與朱智賢會有可歌可泣的感情線，又指喜歡跟小朋友相處的他拍劇經常演繹爸爸角色，今次也不例外。

主持人追問到黎振燁現實中的造人大計，他直言：「作為人夫來說當然想有（小孩），至於甚麼時候我就不方便多說了。我好努力，說不定明天就是（有好消息公佈）。」主持問到是否因為未足3個月怕孩子「小氣」不便多說，黎振燁則謂：「我回答不了你，你猜猜吧，等一下一定會等到的。」

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黎振燁於前年拍攝《是咁的，法官閣下》期間，已經向育有女兒的拍檔梁烈唯請教，不過試過對方所有方法亦暫未見有好消息，當時他表示一切只好順其自然：「我們已準備好做父母，看看上天何時安排這個緣份給我們吧。」

他當時表示沒有偏好想生仔或女，最重要小朋友健康快樂、培養良好價值觀以及不會學壞，但揚言對男生必定會嚴格一點：「男仔要背負的責任比較重，我不是偏心，而是我覺得男仔需經得起風浪；我對女仔就應該會溫柔一點，正所謂前世情人吧。」

▲ 經常演繹爸爸角色的黎振燁揚言很喜歡小孩。（經濟日報圖片）

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愛妻號人工直接給太太

與太太識於微時，本來工作穩定、高薪厚職的黎振燁想要追逐演員夢入行時，多得太太一直以來無條件的陪伴：「我是個很情緒化的人，她是個很懂得處理我的情緒，我不能沒有她。很多謝太太一直以來很包容我。」

而黎振燁亦是出名的愛妻號，每當完成工作便會馬上回家陪太太，而每次出糧他都會把所有薪水全數給太太用，等對方再分發零用錢給他。