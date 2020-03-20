【口罩供應】LocoBike樂區踩聯同616派3000個防疫口罩　一文睇清11間分店地址【內附地址詳情】

▲ 共享單車店聯同食肆今日（20日）派發口罩。（相片來源：LocoBike樂區踩 Facebook）

新冠肺炎疫情擴散，LocoBike樂區踩聯同616牛肉火鍋專門店及616燒肉酒場派發3,000個防疫口罩，今日（20日）下午3時開始在網上登記，成功登記人士可於11間指定616換分店領取口罩，地址如下：

【口罩供應】食肆及共享單車店派3000個防疫口罩 網上登記於指定11間分店領取【附登記及地址詳情】

新蒲崗店：新蒲崗錦榮街6-24A號金僑大廈地下02-03號舖

太子店：太子白楊街21號地舖

大埔店：大埔翠怡街3號翠怡花園B座地下18號舖

元朗店：元朗西菁街9號富盛大廈地下95-100號舖

大圍店：大圍積富街33號積康樓地下C&D舖

銅鑼灣店：銅鑼灣謝斐道391-407號新時代中心地下C舖

西環店：西環皇后大道西384-386號三多大廈地下A舖

尖沙咀店：尖沙咀赫德道4號利是大廈1樓

黃埔店：紅磡民泰街27-47號黃埔新村J-L座地下B2號舖

荃灣店：新界荃灣三陂坊14-18號安安樓地下B舖

616燒肉酒場：大圍積福街60-62號好時洋樓地下4-5號舖

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責任編輯：王芷瑩