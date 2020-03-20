【新冠肺炎】預計未來200宗輸入個案恐「1傳2」下變600宗　何栢良： 香港人一定要做好防守

▲ 何栢良呼籲港人一定要好做好防守。

新型冠狀病毒肺炎疫情於全球蔓延，港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（20日）於電台節目上指近期返港人士的確診比例上升，形容香港正面對「病毒大軍」，擔心會有隱形帶菌者會在社區播毒，又指出家居隔離非理想做法。

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何栢良指出近一個星期隨著更多港人從外地返港，令本港確診感染人數增加，個案比3星期前上升10倍，故估算未來2個星期，可能會有200名返港人士受感染，考慮到疫症的傳播速度，本港兩星期後就可能會新增400至600宗確診個案，當中或有一至兩成人病情嚴重。他又指屆時公立醫院的深切治療部床位可能供不應求，又可能引發醫護人員受感染，甚至死亡。

何栢良要求返港人士進行家居檢疫的做法並不理想，認為政府應以租用酒店進行檢疫，方可以從源頭控制隱形傳播者，而針對酒店檢疫，他認為不會重演2003年沙士時於京華酒店傳播病毒的情況，因受檢疫人士需要全程戴上口罩，因此傳播的問題亦不大。

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而針對有昨日（19日）有兩名確診人士曾到蘭桂坊Pure Fitness健身，何柏良指健身時難以戴上口罩，呼籲市民應避免到健身室及酒吧等地。

責任編輯：郭家穎