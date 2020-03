【神奇女俠】姬嘉鐸群星合唱《Imagine》　變形俠醫+Natalie Portman為隔離者打氣

▲ 神奇女俠發起眾星齊唱《Imagine》,自拍片段為受疫情影響者打氣。

新冠肺炎全球大流行,荷里活影星也紛紛留家自我隔離,其中DC漫畫真人版「神奇女俠」姬嘉鐸(Gal Gadot)就在自我隔離6日後,邀請圈中一眾好友,包括將為Marvel演出女雷神的妮坦莉寶雯(Natalie Portman)等,一人一句唱約翰連儂(John Lennon)經典金曲《Imagine》,為在家隔離的網民打氣。

▲ Gal Gadot在家居自我隔離6天後拍片唱歌片段被瘋傳。(網上圖片)

以色列女星姬嘉鐸3月19日在其IG發片,素顏上鏡的她表示,已在家中自我隔離6天,令她思考了不少人生哲理,再加上她在網上看到一段片:有樂手在意大利家中的露台用喇叭吹奏約翰連儂1971年名曲《Imagine》的音樂,她大受觸動,深深感受到影片中強大的力量於是發起了眾星合唱《Imagine》。

姬嘉鐸在其個人Instagram上載了片段一日,已有逾635萬人次觀看。

▲ HBO 人氣劇《西部世界》的James Marsden。(網上圖片)

片段中除了有姬嘉鐸唱歌外,還有元祖級神奇女俠Lynda Carter,以及許多跟她合作新片《神奇女俠1984》(Wonder Woman 1984)的演員,如Kristen Wiig、Pedro Pascal。

其他還包括名嘴Jimmy Fallon,歌星Norah Jones、Sia,甚至Marvel陣營的「變形俠醫」Mark Ruffalo,以及《雷神奇俠》系列的妮坦莉寶雯等共25位影視及音樂界明星,而眾女將都不介意素顏上陣高歌為全球受疫情影響者打氣。

▲ 在電影《神奇女俠1984》中演反派豹女的Kristin Wiig。(網上圖片)

姬嘉鐸在貼文指出:這病毒影響全世界,所有人,無論你身處何地,我們都會一起面對。(This virus had affected the entire world, everyone, it doesn't matter who you are, where you're from, we're all in this together. )

不少網民大讚姬嘉鐸人美心善,向大眾傳遞正能量之舉令人感動,但同時也有不少網民認為明星唱歌打氣只為吸引注意力,如果想幫人捐錢最實際。

更有不少受疫情而失業的網民聽到《Imagine》那句:「Imagine no possessions (想像大家都沒有財產)」,因而大受刺激,批評一班富有的明星不明白民間疾苦。

姬嘉鐸群星合唱《Imagine》可按此