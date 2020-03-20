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【神奇女俠】姬嘉鐸群星合唱《Imagine》　變形俠醫+Natalie Portman為隔離者打氣

娛樂 12:47 2020/03/20

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

神奇女俠發起眾星齊唱《Imagine》，自拍片段為受疫情影響者打氣。

新冠肺炎全球大流行，荷里活影星也紛紛留家自我隔離，其中DC漫畫真人版「神奇女俠」姬嘉鐸（Gal Gadot）就在自我隔離6日後，邀請圈中一眾好友，包括將為Marvel演出女雷神的妮坦莉寶雯（Natalie Portman）等，一人一句唱約翰連儂（John Lennon）經典金曲《Imagine》，為在家隔離的網民打氣。

Gal Gadot在家居自我隔離6天後拍片唱歌片段被瘋傳。（網上圖片）

以色列女星姬嘉鐸3月19日在其IG發片，素顏上鏡的她表示，已在家中自我隔離6天，令她思考了不少人生哲理，再加上她在網上看到一段片：有樂手在意大利家中的露台用喇叭吹奏約翰連儂1971年名曲《Imagine》的音樂，她大受觸動，深深感受到影片中強大的力量於是發起了眾星合唱《Imagine》。

姬嘉鐸在其個人Instagram上載了片段一日，已有逾635萬人次觀看。

HBO 人氣劇《西部世界》的James Marsden。（網上圖片）

片段中除了有姬嘉鐸唱歌外，還有元祖級神奇女俠Lynda Carter，以及許多跟她合作新片《神奇女俠1984》（Wonder Woman 1984）的演員，如Kristen Wiig、Pedro Pascal。

其他還包括名嘴Jimmy Fallon，歌星Norah Jones、Sia，甚至Marvel陣營的「變形俠醫」Mark Ruffalo，以及《雷神奇俠》系列的妮坦莉寶雯等共25位影視及音樂界明星，而眾女將都不介意素顏上陣高歌為全球受疫情影響者打氣。

在電影《神奇女俠1984》中演反派豹女的Kristin Wiig。（網上圖片）

姬嘉鐸在貼文指出：這病毒影響全世界，所有人，無論你身處何地，我們都會一起面對。(This virus had affected the entire world, everyone, it doesn't matter who you are, where you're from, we're all in this together. )

不少網民大讚姬嘉鐸人美心善，向大眾傳遞正能量之舉令人感動，但同時也有不少網民認為明星唱歌打氣只為吸引注意力，如果想幫人捐錢最實際。

更有不少受疫情而失業的網民聽到《Imagine》那句：「Imagine no possessions (想像大家都沒有財產)」，因而大受刺激，批評一班富有的明星不明白民間疾苦。

姬嘉鐸群星合唱《Imagine》可按此

撰文 : TOPick柴犬出動

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