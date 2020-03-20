【開門神器】病毒可於門柄存活9日　湯博士教3種環保物料自製神器輕鬆開門

▲ 湯博士教3種物料自製門開神器。

新冠肺炎疫情肆虐全球，多名專家亦警告香港有機會出現第二波疫情爆發。早前德國格賴夫斯瓦爾德大學(University of Greifswald)發表報告，指出黏附在物件上的冠狀病毒，可存活多達9日，是流感病毒存活時間逾4倍。若雙手不小心觸碰，再接觸眼口鼻就有機會感染，家長帶小朋友外出時，更要多加留意。

不過，門柄是日常生活中最不可避免需要接觸的物件，人稱湯博士的中大物理系高級講師湯兆昇，近日就教大家用簡單又環保的物料，製作「開門神器」，家長不妨與小朋友在家DIY。

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▲ 湯博士教大家用簡單材料自製開門神器。（「湯博士的物理空間」facebook圖片）

3種物料自製開門神器

湯博士近日在其facebook專頁「湯博士的物理空間」發帖，他表示，他的辦公室走廊有很多門，從2樓走到1樓拿東西，再返回2樓，需要開多達8道門。

抗疫時期唔想碰啲門…於是我無聊就發明咗呢個開門神器啦。

▲ 無論是扭、推、拉開門，都能輕易做到。（「湯博士的物理空間」facebook圖片）

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製作「開門神器」的材料包括：軟木塞、舊手套和書架分隔欄，先剪開手套其中兩隻手指位，套入軟木塞，再把軟木塞鑽入書架分隔欄的兩端就完成。只要用神器夾住門柄，就能輕易地扭開門、推或拉開門。

雖然而家 office 啲門已經開晒方便出入，但都覺得呢舊嘢幾好玩 :P 係呢個時候大家發揮吓創意，順便鬆一鬆。

他其後亦補充指，用完後再放入膠袋中，避免接觸到木塞，每天都要消毒清潔。不少網民大讚有創意，提醒他申請專利，甚至建議他量產。有人笑言，戴手套比較方便，但湯博士認為，手套要戴又要脫下，這個只需拿起放下就可以。

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責任編輯：林愛娜