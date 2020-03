【台慶晚裝】馮盈盈電台公開月事被批評　FYY發長文剖白：月經是女性生活的一部分

▲ 電台節目公開談月經引熱議,馮盈盈發長文剖白:「月經是女性生活的一部分。」

一向有話直說的港姐馮盈盈,日前到商台接受鄭裕玲(Do姐)主持的節目《口水多過浪花》訪問,席間提到前年她出席台慶時為了晚裝的效果而全真空上陣,適逢當日遇上生理期,事後引起熱議。

馮盈盈在昨晚(19日)在instagram上就著月經這個話題發表長文:「女性應該有正確的自我認知和生理觀念。」

▲ 這條2018年台慶出現過的透視晚裝引起討論。(instagram圖片)

馮盈盈發長文剖白

事件起因是馮盈盈日前接受《口水多過浪花》的訪問,期間Do姐提到於2018年馮盈盈以超性感透視晚裝,出席台慶盛會的事。

直話直說的馮盈盈分享穿透視晚裝的故事,自爆為了美觀而臨陣決定以全真空出場,最勁爆的是當晚還遇著她月經來潮。

事後在網上引起一陣熱議和批評,馮盈盈昨日在其instagram有感而發,以「Kicking negativity away from my life(從生活中踢走負面想法)」為題發表長文,提及自己對月經的看法:

很高興可以作為口水多過浪花的嘉賓,也很高興節目完結後能引起熱烈迴響,看來大家對我在節目中分享自己之前工作時遇上生理期一事感到新鮮,覺得我公開提及月經是一件很大膽的事。 其實我沒有料到會有這麼強烈的反應,一個正常健康沒有懷孕的女生每個月都會經歷一次月經,就正正是她的名字由來。這是正常生理現象,更是身體健康指標,可以幫助女生更好了解自己身體狀態。我想這常識應該無論男女都知道,月經伴隨女性人生大部分時光,如何選擇合適月事用品當然十分重要,為何我們鮮有公開討論? 的而且確,傳統觀念上經血是不潔、污穢,甚至不祥,令人對月經產生恐懼和負面的印象。但現代醫學解釋,經血是脫落的子宮內膜混合血液,是乾淨的。我沒有覺得談論月經是「核突」、「肉酸」、「變態」,如果我們連討論女性生理衛生都處處受制,還談何「兩性平等」? 當然,說話內容應視乎場合和對象,我在節目分享我自身經歷時,也有為了照顧廣大聽眾尺度和廣播標準,盡量修飾用詞,所以我只用上了「女生一個月不太方便的幾天」去形容生理期。 如果你覺得我用詞還是包裝得不夠含蓄、太露骨、令你不安,我為此感到抱歉,如果是就我談起月事而冒犯了你,我希望你明白,月經,是女性生活的一部分。自古以來,因為各種對月經的成見和忌諱,令不少女性由少女時期開始就要受到不必要的限制和打擊,對自己身體感到尷尬和羞恥,這是對女性價值的貶抑。女性應該有正確的自我認知和生理觀念,好好了解自己的身體,才能拋開各種束縛,更自由,無負擔的實現自我。

▲ 馮盈盈接受《口水多過浪花》直播訪問。(instagram圖片)

最後馮盈盈更引用著名英國時裝設計師Vivienne Westwood的名言:「The sexiest people are thinkers.(最性感的是會思考的人)」作結。

有不少網民留言對馮盈盈表示支持,一同討論對月經的看法,有留言謂:「我覺得你講得幾好幾得體喎,我係男仔都知你講緊啲乜嘢,唔使理其他人曲解你意思,永遠都有一班無謂人做無謂野,always support!」亦有人讚賞馮盈盈在長文中能夠完全沒有打錯字,值得欣賞。