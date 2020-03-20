【Netflix劇集】《李屍朝鮮》遭韓網民斥劇名帶侮辱　Netflix接納建議改中譯劇名

▲ 主角朱智勛因此劇更加人氣急升。(圖：Netflix 提供 )

Ｎetflix《李屍朝鮮》大熱，粉絲引頸以待年多，終於等到Netflix大熱南韓原創劇集《李屍朝鮮》播出第二季，《李屍朝鮮》新一季除節奏同樣緊湊，上季謎底亦逐一揭曉，引來劇迷熱烈討論，但有南韓網民提出，《李屍朝鮮》的中譯名稱，帶有侮辱性，並要求Netflix更改戲名。

話說「李氏朝鮮」於韓國人的歷史裏，是日本殖民統治下的蔑稱，而且加入一個「屍」諧音，更讓不少南韓網民感到有問題。另外，因為此劇的韓語及英語片名，是用「王國」或「Kingdom」，網民更不解為何會中文劇名選擇譯做「朝鮮」。

▲ 第二季的喪屍場面不算多，但最後那集衝入皇宮內的密集度都令人驚嚇。(圖：Netflix 提供 )

對於韓國網民的質疑，Netflix對此亦作出回應，官方指出：「Netflix 感謝各方對於原創韓劇《李屍朝鮮》中文片名的相關意見與賜教，我們已充分了解並將會盡快做出修改，並盡速再發布通知公告。」

而今日Netflix發出新聞稿，如下：

Netflix收到來自韓國的歷史專家對於《李屍朝鮮》中文劇名所提出之意見，經內部討論過後，決定將劇名改為《屍戰朝鮮》。我們在此感謝大眾對這部影集的支持並提供寶貴意見。

未知改了中文名的《李屍朝鮮》，到時粉絲是否會適應。

記者：趙景隆