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【開心速遞】George追三姨Venus被美麗狠飛　張明偉終脫單跟梁茵組《愛回家》新CP

娛樂 11:41 2020/03/20

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

George與Anita的拖手戲暗示二人有可能組成CP。

TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》創造了多對CP深得觀眾愛戴，不過，George（張明偉飾）一直未找到他的另一半，直到昨晚（19日）播出的一集講述張明偉飾演的George和梁茵飾演的Anita有拖手戲，似乎為二人的感情線舖路。

剛播出的一集《開心速遞》透露Anita與Venus（鄺潔楹飾）為兩姊妹，梁茵貼出與「妹妹」的合照，並謂：「假如你有個半乾物全拜金的家姐...... 你會......？ #愛回家之開心速遞 #anita #venus #av姊妹花」

Venus與Anita姐成AV姊妹花。（梁茵IG圖片）

除了Anita和Venus的姊妹線有新進展外，Anita和George的愛苗似乎也準備萌芽。劇情講述George為了得到Venus的偷食證據，便找來Anita助他查證，貪錢的Anita為免被發現二人為姊妹的真相，即使未有打扮也趕到樓下與George會面。

George於情急之下拖着Anita奔跑以免被狗狗攻擊，一場拖手戲暗示了二人的感情發展。

《開心速遞》三對CP無緣幕前譜戀曲，詳情請睇：https://bit.ly/3depdkZ

George與Anita疑似組成新CP。（張明偉IG圖片）

「George」張明偉於社交平台貼出與「Anita」梁茵及狗狗的合照，並謂：「George終於搵倒個同佢髮型理念一樣嘅人。P.S. 狗狗非常溫文善良，要用佢最鍾意嘅波波玩具先令到佢跑過來#愛回家之開心速遞 #George #Anita」

龔水戀1周年劇情惹網民不滿被抽起，詳情請睇：https://bit.ly/2xMCQHU

George曾力追三姨不果。（張明偉IG圖片）

George一直以來的感情路不太順利，他曾為了追求三姨（蘇韻姿飾）而與好兄弟子孝（阮政峰飾）假裝Hehe，但最終也失敗而回。

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George與子孝為了打邊爐優惠而接吻。（張明偉IG圖片）

George與子孝曾一起追求Venus，可惜George未能成功打動Venus芳心，而子孝與Venus也成了CP。

由於經常破壞Venus與子孝的感情，以致George被Venus作弄，令美麗（鍾凱琪飾）對他芳心暗許。

George與美麗拍拖一天後被狠飛。（張明偉IG圖片）

當時的George為免傷害美麗的弱小心靈，而與對方拍拖一天，最終被美麗狠飛，回復單身。

撰文 : TOPick柴犬出動

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