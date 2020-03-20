【新冠肺炎】蘭桂坊協會：未確實患者曾到過那一間酒吧　食肆已加強消毒

▲ 張素媚指昨晚（19日）見到蘭桂坊某部分商戶只有幾枱客。（車耀開攝）

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，針對本港昨日（19日）多名確診患者曾到過中環蘭桂坊的健身中心及酒吧。蘭桂坊協會總監張素媚今晨（20日）於電台節目中表示對確診消息感到震驚，表示協會保障會員及客人的健康為大前提，指食環署及相關的專業消毒公司已為蘭桂坊街道進行全面的清潔。

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張素媚指經過沙士的慘痛經歷後，協會早已對是次疫症大為緊張，認為健康對從事飲食餐飲相關行業十分重要，故成立了緊急應變專責小組，為旗下超過100間會員即時提出政府當局的衛生指引，提醒所有協會會員的店舖需作出徹底及全面的清潔，以保持環境衛生。

她指協會非常重視員工的個人衛生，也有根據衛生署的相關指引提示員工，例如上班時需要量度體溫，若感到不適就應馬上求醫。要求員工注重雙手清潔，上班前用消毒液清潔雙手，又要求食肆員工必須戴上口罩，也會提醒相關顧客注意衛生意識，替顧客進行手部消毒。她又指有協會會員甚至高價投資高溫消毒洗碗機，以確保客人可以在用餐時使用無菌的餐具。

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張素媚認為疫情嚴重打擊蘭桂坊的商戶生意，直接影響令人流疏落，

昨晚（19日）見到某部分商戶只有幾枱客，有些Live Band的商戶可能情況就稍好一點。

針對確診患者在蘭桂坊的行蹤，她回應說暫時未確實確診人士曾經到過那一間酒吧，會繼續跟進相關情況。至於會否暫時封閉蘭桂坊，張素媚認為需要在健康及商戶營業中取得平衡，認為現時情況暫時仍妥善。

責任編輯：郭家穎