【旅遊警示】澳洲航空停飛所有國際航班　受影響旅客3月31日前申請取消可換積分【內附詳情】

▲ 澳洲航空於3月19日宣佈，3月下旬起將停飛所有國際航班至少至5月底，受影響旅客需於3月31日前申請退款。（相片：澳洲航空FB）

受新冠肺炎疫情全球大流行影響，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）於3月18日向全球發出最高的第四級別旅遊限制，強烈呼籲所有國民不要出國旅遊。而澳洲航空已於3月19日宣佈，3月下旬起將停飛所有國際航班至少至5月底（包括子公司捷星航空），受影響旅客需於3月31日前申請取消預訂，轉換積分。

澳洲政府發出的第四級別旅遊限制，意味着國家進入「人類生物安全緊急狀態」。根據澳洲旅遊警示制度，若國民前往受第四級別旅遊限制的國家時遇上困難，澳洲未必會提供協助。

入境方面，澳洲政府早前已宣佈，3月15日起所有入境澳洲人士將需要自我隔離14天，並限制部份地區或國家的人士入境，包括中國內地、意大利、伊朗和南韓。而澳洲公民或永久居民（及其直系親屬）均可豁免。

澳洲航空於3月19日宣佈3項抗疫措施：

（1）3月底至5月底期間，所有澳洲航空及捷星航空來往澳洲的國際航班將會停航；

（2）直至5月底，澳洲國內航班將削減六成；

（3）海外機場貴賓室及部分澳洲國內機場貴賓室將暫時關閉。

旅客於3月31日前所預訂任何5月31日前的國際及澳洲國內航班（適用於所有澳航集團相關服務，包括捷星及所有夥伴航空公司）由現時起可取消預訂。惟需注意，旅客並不會獲得退款，取消的航班將會換作同等的航班積分，作為將來兌換其他航班之用。

受影響旅客可由以下途徑更改航班：

1. 透過旅行社或第三方網站預訂

受影響旅客需直接聯絡有關公司更改預訂。

2. 直接通過澳航預訂

受影響旅客需於3月31日之前處理取消預訂機票事宜。旅客因取消預訂而獲得的航班積分，必須於2020年9月30日前或原有機票簽發日期起計12 個月內（以較後者為準）兌換，更改費將獲豁免。

該航班積分可用於任何澳洲國內或國際航班，任何適用旅程日期的旅程。惟需留意，旅客需補回新預訂中的票價差額。

另外，若旅客已使用此安排將預訂兌換為於2020年9月30日前到期的積分，到期日將延長以配合上述情況。而飛行常客經典兌換預訂5月31日前的旅程，亦可免費更改機票。

若旅客希望取消預訂並要求退款，將會根據澳航票價規則被收取取消費。

3. 5月31日以後的預訂安排

至於已預訂5月31日後機票的旅客， 可選擇更改航班，或者取消預訂並轉換成航班積分，以作預訂將來航班之用。惟旅客或會被收取更改費及取消費。

取消預訂換取航班積分的步驟如下：

1. 前往管理預訂頁面，輪入預訂編號及姓氏

2. 在「你的預訂」旁，點擊「取消」

3. 點擊「積分券」，然後點擊「接受」條款及細則，將你的預訂轉換為航班積分

4. 流程完成後，旅客將收到一封確認電郵（發送至旅客預訂中的電郵地址），航班積分隨時可供兌換。惟此過程或需長達48小時。

記者：陸明敏