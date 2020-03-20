【冷血狠父】狠父寒天罰企浴缸凍水淋身　10歲女被虐待致死判刑囚16年

▲ 日本一名10歲女童長時間受爸爸虐死，在寒冷天氣下被罰企在浴缸，其爸爸更以凍水淋女兒身體，令女兒致死。

日本千葉縣1名10歲女童去年在家中昏迷，救援人員到場證實女童已經死亡，警方調查後懷疑女童被爸爸長期虐待致死。日前，日本千葉地方法院就案件審判，爸爸栗原雄一郎被判監16年，刑罰較其他同類案件重。

據NHK報道，這宗震驚日本的虐童案在2019年1月發生，一名10歲女童栗原心愛被發現陳屍在家中浴室。警方調查發現現年42歲的栗原勇一郎涉嫌持續對女兒施暴及虐待，導致女兒死亡，他被控傷害致死等6項罪名。

被告栗原雄一郎在審訊時沒有為被控傷害致死最作出爭辯，但否認大部份的具體施暴手法，及否認有慣常性施虐。

寒天罰企浴缸凍水淋身

而檢方則指，被告在2019年1月22日至24日期間，指示妻子不准讓女兒進食，並在事發當日早上10點將女兒拉到浴缸裡，著女兒罰企至晚上，又強迫她在寒冬下沖凍水涼，爸爸更拉扯她的頭髮及不斷搖晃其頸部，不給予她充足的睡眠時間，導致她在廁所中的浴缸昏迷。栗原雄一郎見狀報警，救援人員到場證實女童死亡。

警方引述栗原雄一郎表示，「我的女兒目中無人，我要她罰企作為懲罰」。

被告人判刑16年

檢方認為被告犯行慘絕人寰，虐待行為對被害人造成長時間的身心創傷，具體求刑18年有期徒刑。惟辯方律師表示，被告是為管教小孩但行為過激，並非慣常性施虐，也正受到社會制裁。日本千葉地方法院法官昨重判被告16年刑期，至於女童的母親，被判決有期徒刑2年6月、緩刑5年另須交付保護管束。

媽媽及妹妹身上均有傷痕

有報道指，千葉縣警方調查發現，女童出事時，31歲的媽媽及1歲的妹妹同在家中，他們身上除了有多處瘀傷外，頸上有奇怪的勒痕，懷疑死因可能不單純，進而揭發這起家暴案件。有附近鄰居透露，曾聽到女孩子的哭聲，無助喊著「媽媽我怕」，下一秒就被另一道男性的聲音喝止。

曾填問卷求救：我常被父親毆打

警方懷疑當時就讀小學四年級的栗原心愛疑長期被爸爸施虐，她更早於2017年11月已忍不住向學校老師求助，在一次學校問卷調查中，栗原心愛署名留下字句︰

我常被父親毆打，有時半夜會被叫起床，醒來後就被拳打腳踢。老師，你可以幫助我嗎？

栗原心愛的老師曾輔導女童，得知她們一家從沖繩搬來千葉縣前，爸爸已每天虐打兩母女，還描述過「被拳頭打10次」等，

媽媽也被打，昨天我的頭、背和頸部被拳打腳踢，現在還是好痛。

判刑較同類案件重

在日本過去發生多宗虐童事件中，被告多數被判監10年左右，本案判處的刑期大幅多於同類案件。例如東京目黑區5歲女童遭虐待致死案，東京地方法院去年判處女童父親13年有期徒刑；埼玉縣狹山市3歲女童遭虐待致死案，埼玉地方法院3年前判處女童母親13年有期徒刑。

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責任編輯：王明芳