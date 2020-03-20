【疫情減壓】東京迪士尼樂園推網上表演　免費在家欣賞Disney人氣節目Lilo's Luau & Fun【附連結】

▲ Lilo's Luau & Fun這個人氣節目，原本要到東京迪士尼樂園預約才能欣賞，現在鑑於疫情升溫，在網上免費播出。（官網圖片）

因應新冠肺炎疫情，東京迪士尼樂園及海洋樂園關閉至4月初，連帶影響原定4月中開幕的新設施也推遲至5月中，甚至會再延遲；而當中部分特別活動及表演節目更直接取消。

不過，東京迪士尼樂園的官方Youtube頻道，就為大家帶來驚喜，足不出戶、毋須出示門票，就可欣賞到米奇和米妮的演出，一同感受迪士尼的歡樂氣氛，在疫情中發放一點正能量。

第一場演出Pixar Playtime已於本周四上傳，喜歡《反斗奇兵》的大小朋友絕對不能錯過，還有米妮原定在3月中舉行的節目，因休園而沒法上演，也可在這裏免費觀看。

▲ 米妮原定在3月中舉行的新表演節目。（官網圖片）

其他即將推出的節目，包括：

海洋夜間表演

到過東京迪士尼都不能錯過夜間表演，以魔法師米奇為主角，運用激光及光影等特效製作出精彩舞台，天氣好的時候還會放煙火。不過，早前迪士尼於官方網站宣布表演將於2020年3月底結束，即表示重新開幕後也不會再欣賞到相同節目，線上表演也可讓大家來一次回顧吧！

推出時間：3月25日

▲ 運用激光、火及光影特效製作的海洋夜間表演。（官網圖片）

Lilo's Luau & Fun

這個節目原本是需要預約才能觀賞，現在不用預約還可以免費觀看！《扮嘢小魔星》的莉蘿將舉辦夏威夷餐宴，並與調皮搗蛋的史迪仔掀起一場又一場出乎意料的歡樂情節！身穿夏威夷服飾的米奇、米妮、鋼牙奇奇和大鼻帝帝也會在場共舞……

推出時間：3月31日

▲ Lilo's Luau & Fun這個人氣節目，原本要到東京迪士尼樂園預約才能欣賞，現在鑑於疫情升溫，在網上免費播出。（官網圖片）

線上頻道雖然沒有現場感，也不可近距離接觸，但不用花錢買機票、買門票就可以看到，也可說是疫情中東京迪士尼樂園派給全球粉絲的福利，大家要拭目以待了！

記者：陳絲韻