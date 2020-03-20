【戴口罩出暗瘡】女子長時間戴口罩悶出膿痘爛臉　皮膚科醫生：天氣熱潮濕刺激很大

▲ 女子長時間戴口罩悶出膿痘爛臉。

新冠肺炎疫情仍未受控，除下口罩的日子遙遙無期，不少市民上班期間都要長時間戴上口罩，有台灣女子就因為長時間戴口罩，而令皮膚出現膿痘、泛紅等症狀，甚至連耳後、頸部都有發炎。對此皮膚科醫生教大家改善肌膚的數個方法，讓大家「還原靚靚肌」。

綜合台媒報道，近幾個月來，多了市民因為戴口罩爛臉而找皮膚科醫生。有醫院實習生每日戴8小時以上的口罩，結果臉頰長出密密麻麻的紅疹。有30歲銀行女職員，因為擔心頻繁跟市眾接觸而每日戴緊口罩，結果雙頰不斷冒痘，又有大膿皰。一名女教師戴口罩後，耳下、頸部都長了痘痘。

對此，台灣旗山醫院皮膚科主任宋朝祥表示，「熱和潮濕的天氣，這個對他們來說（酒糟性皮膚炎患者），都是很大的刺激。」

為此，他有以下3項建議：

每隔1、2個小時，就取下口罩5-10分鐘通風

鼻樑或耳扣這些容易受壓的位置，可以稍微墊一點紙巾或柔軟的紗布，分散它的壓力

用清水清洗皮膚油脂及汗水

【口罩防疫措施】用酒精搓手液皮膚愈搓愈乾 醫生教9招防主婦手及慢性濕疹

本港皮膚科專科醫生陳厚毅曾接受TOPick訪問時亦指，長期戴口罩面部容易生油脂粒和粉刺。如果這時再化妝，便會增加阻塞毛孔的機會，在油脂分泌旺盛下，有機會增加生暗瘡或令暗瘡情況惡化。

不是口罩中特定某種物質引發皮膚問題，有時可能是口罩膠水黏合處一些合成物質，或個別人士對口罩物料產生敏感。口罩接觸時間越長，越易起敏感。

故此他亦有以下3項建議：

不要長時間不停戴著口罩，沒有太大危險性可卸除口罩。

如對某款口罩敏感時，可用不同口罩取代，如有些人對N95口罩敏感，就用其他口罩代替。

冬天皮膚乾燥，要塗好保濕用品，用鹼性不太強的洗面乳洗面，濕潤皮膚。膚質變好，能間接預防皮膚問題出現。

跟暗瘡講拜拜 中醫教食番茄減油脂分泌KO暗瘡

責任編輯：羅嘉欣