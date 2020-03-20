【新冠肺炎】南韓大邱17歲少年發燒肺部變白　至少檢測7次呈陰性死後變陽性

▲ 南韓大邱一名17歲少年肺部變白，多次進行新冠病毒檢測也呈陰性，死後再驗卻變陽性。

新冠肺炎蔓延全球，南韓大邱成為重災區之一。當地一名17歲少年前出現疑似症狀，檢查後發現患有肺炎，肺部變白，惟多次進行新型冠狀病毒（COVID-19）檢測，結果均呈陰性。3月18日該名少年去世，再次檢測，結果卻呈陽性。

綜合南韓媒體報導，該名17歲少年為高中生，3月13日因發燒往慶山中央醫院，進行X光片檢查後，疑出現新冠肺炎症狀，轉往嶺南大學醫院進行血液透析和治療。3月18日，他因為肺炎引發的多重器官衰竭而死亡，生前並無慢性病史。據SBS報導，少年的父親接受《中央日報》訪問時指，兒子曾發燒至41°C，從未去過中國，也不是「新天地教會」的成員。

據韓聯社報導，當地防疫部門指，該名少年共接受13次病毒檢測，生前12次檢測均呈陰性。惟死亡當日，其尿檢結果呈部分陽性。防疫部門認為此結果並不完全準確，因此將其新冠病毒感染與否判定為「未定」，並將採樣標本送往多間大學醫院檢測，結果為陰性。

中央防疫對策本部副本部長權埈鬱表示，診斷檢測管理委員會和中央臨床委員會也將其判定為陰性，但具體死因尚未明確。他又指，實驗室污染或技術問題等都有可能導致檢測結果不準確。

內地早前發布首名危重患者解剖後的相片，發現病例的全肺表面呈古銅色，揭示了重症患者死亡的主因，詳情即睇：【新冠肺炎】首位危重患者肺部解剖相片曝光 全肺呈古銅色及部份出血壞死

如何分辨新冠肺炎症狀，詳情即睇：【新冠肺炎】發燒喉嚨痛頭痛可能染新冠肺炎 拆解新冠肺炎+ 感冒+ 流感症狀及潛伏期

感染病毒後有何遺症，會否影響日後的肺部功能？詳情即睇：【肺功能受損】新冠肺炎康復後肺部功能會受損？專家拆解感染後遺症

責任編輯：羅嘉欣