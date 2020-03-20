【KO胃脹】多胃氣+胃氣脹+消化不良　中醫拆解6款容易致胃脹食物

▲ 註冊中醫師梁尹倩拆解6款容易導致脹氣食物。﻿

香港人工作忙碌、生活營營役役、食無定時，胃部不適是常見都市病。除了胃痛胃酸倒流外，胃脹也是普遍通病。註冊中醫師梁尹倩表示，胃氣多除了是因為脾胃虛弱，飲食都是關鍵，而她就拆解了6款容易導致脹氣食物。﻿

梁尹倩醫師在Facebook「CheckCheckCin」表示，有些人經常胃氣充斥，中醫稱之為噯氣，氣從胃中上逆。胃氣多除了是因為本身脾胃虛弱，飲食都是關鍵。如本身已脾胃虛弱，再經常進食容易脹氣的食物，就會雪上加霜。因此，她拆解了容易導致胃氣脹的食物如下：

黃豆及豆製品

黃豆性平，具健脾利濕功效，但大量服用容易引起胃脹不適，豆製品亦一樣，例如豆漿、豆腐、豆乾等，要注意不少素肉都是豆製品。﻿

番薯

性平，有健脾胃、補氣血、通便秘的功效，但番薯含有氧化酶，腸道細菌消化時會產生氣體，容易造成胃氣、腹脹、打嗝甚至放屁。﻿

芋頭

性平，能健脾胃及化痰散結，但因澱粉含量高，容易導致胃脹腹脹。﻿

糯米

性溫，具補中益氣、健脾養胃、止瀉、止汗功效，糯米性質黏滯滋膩，不宜過量食用，以免滯氣引起胃脹不適。﻿

牛奶及奶製品

性平，具補虛損、益肺胃、生津潤腸功效，但性質較滋膩，脾胃虛弱人士飲用容易導致消化不良、多胃氣、腹部脹滿等症狀。﻿

有氣飲料

例如碳酸飲料、啤酒等含有二氧化碳，不易被腸胃消化，容易引起脹氣問題。﻿

梁醫師稱，不少素食者由於要補充植物性蛋白，而相對多吃豆腐或大豆製品，但吃太多易出現脹氣問題。她更建議，茹素者應多喝米水，減低脾胃負擔，避免胃脹不適症狀。﻿

文章獲註冊中醫梁尹倩授權轉載

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▲ 註冊中醫梁尹倩

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

責任編輯：羅嘉欣