【新冠肺炎】疫情蔓延陷不安致焦慮症復發　BBC教6招保持心理健康

▲ 「英國焦慮症協會」指出，新冠肺炎疫情演變成全球大流行，眾多罹患焦慮症及強迫症的人，目前正面臨挑戰。（iStock圖片）

新冠肺炎病毒疫情使全球陷入不安，關於疫情大流行的的新聞從不間斷，或多或少造成各種心理健康問題，特別是本身已患有焦慮症和強迫症等人，「英國焦慮症協會」（Anxiety UK）指出，眾多罹患焦慮症及強迫症的人目前正面臨挑戰。

由於疫情仍不知何時可遏，英國一個關注焦慮症的組織「英國焦慮症協會」（Anxiety UK）代表Nicky Lidbetter解釋，害怕失控和無法忍受不確定性，是許多焦慮症患者的共同特徵。

那麼，我們應當如何保持心理健康？BBC英國廣播公司整合了以下6大建議：

1.限制觀看新聞數量及內容

Nick是兩個孩子的父親，他患有焦慮症，經常閲讀有關新冠疫情的新聞，導致焦慮症發作。他說：「當我感到焦慮時，我的想法可能會失控，然後開始考慮災難性的後果。」 Nick憂心自己的父母和認識的其他長者的健康情況。



長時間遠離新聞網站和社交媒體，幫助他控制了焦慮症狀。他還發現，由心理健康慈善機構的支援熱綫非常有用。

▲ 防疫工夫要做足，但毋須過度恐慌以免損及心理健康。（經濟日報資料庫）

限制閲讀或看信息的時間未必是好方法，而是該決定如何在特定時間查看新聞。目前有大量的錯誤信息四處傳播，應從政府或可信賴的機構獲取資訊。

2.中斷社交媒體或關閉信息提醒

24歲的Alison患有焦慮症，疫情肆虐下，她覺得自己不得不多了解和研究疫情的狀況。但與此同時，她亦知道社交媒體是觸發其焦慮症的原因之一。

一個月前她在網上點擊有關疫情的主題標籤，看到有些未經證實的陰謀論等垃圾信息讓她感到非常焦慮及絶望，並開始哭泣。

現在，她非常注意自己在網上閲讀的社交媒體帳號，並避免點擊有關新冠病毒的主題標籤。她還努力地遠離社交媒體或看電視，將時間拿來看書。

BBC建議在社交平台上，盡可能不要點擊有可能觸發疫情信息通知的關鍵詞或帳戶，取消關注或把帳戶靜音。如果對WhatsApp群組內的信息感到不勝負荷，可將其靜音，或者隱藏Facebook的相關貼文。

3.洗手：但不要過度

對於患有強迫症和某些類型焦慮症的人來說，這期間經常被告知要勤洗手鋪天蓋地，要他們「有節制」地洗，可能知而行難。

《因為我們很糟糕》是一本關於強迫症經歷的書，作者Lily Bailey認為，擔心被感染一直是強迫症症狀中的主要病症。因此，要常洗手的建議可能會讓強迫症康復者再次發病，因為不少此症患者，會將使用洗手液和消毒用品，會與上癮聯繫起來。

▲ 強迫症患者常不停洗手，疫症期間有可能會加劇他們病發。（Getty Images）

對於許多強迫症患者來說，能適時外出走走，少接觸想起洗手的念頭會較好，因此居家自我隔離為他們帶來另一個挑戰。Lily Bailey說：「如果我們被迫待在家裏，我們有很多空閒時間，而『無聊』會使強迫症變得更糟。」

英國慈善團體「強迫症行動」（OCD Action）表示，要注意的問題是功能，在建議的時間長短內洗手，以減少病毒傳播的風險便可。

4.與人保持聯繫

愈來愈多人開始自我隔離，自我隔離也要透過電郵或短訊，與周圍的人保持聯繫。也可瀏覽檢視待辦事項清單，或閲讀一直想要讀的書。

5.放慢生活步伐

新冠肺炎疫情在全球大流行可能持續數周或數月，可趁這段時間可放緩步伐，盡可能接觸大自然和陽光、運動、適飲適食、保持水份補充。

記者：周美好