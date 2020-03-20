【最美皇后】「快樂淨土」失守現首宗確診封關　不丹最美皇后疫情下誕二王子

▲ 不丹皇后在新冠肺炎疫情期間誕下二王子。

有最快樂國家美譽的不丹於3月初確診首宗新冠肺炎，令亞洲淨土失守，不丹隨即宣佈封關兩星期。在封關期間，不丹皇室昨日（19日）為民眾沖喜，宣佈不丹皇后誕下次子，國王與皇后感謝一眾醫護人員，亦不忘提醒國民警惕疫情、互相支持，皇室會為全球受影響人士祈禱。

綜合外媒報道，不丹國王凱薩爾．旺楚克（Jigme Khesar Namgyel Wangchuck）昨日在社交網站宣佈，皇后佩瑪（Jetsun Pema）在首都廷布的Lingkana王宮誕下第二名小王子，母子平安，現年4歲的小王儲見到弟弟時亦非常高興。

▲ 不丹皇室去年底宣佈皇后懷孕，小王儲榮升哥哥。（kingjigmekhesar's IG圖片）

不丹皇室呼籲民眾警惕疫情

國王感謝醫療團隊及眾人的祝福，但不忘提醒眾人警惕新冠肺炎疫情。

儘管這是不丹皇室、國家和人民的快樂時刻，但皇室希望民眾對新冠肺炎疫情保持警惕、負責任和互相支持，我們亦會為受疫情影響的人士祈禱。

不丹在本月6日出現首宗新冠肺炎確診病例，患者是一名由印度入境的76歲美國旅客。政府隨即宣佈停課及封關，禁止所有遊客入境兩星期。

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▲ 不丹國王為心愛的皇后廢除一夫多妻制，承諾一生只愛她一人。（法新社）

國王為皇后廢除一夫多妻制

現年40歲的國王和29歲的「平民皇后」佩瑪於2011年結婚，2016年誕下長子Jigme Namgyel Wangchuck，去年12月在國慶盛典中，宣佈皇后再度懷孕。

兩人的童話故事始於微時，國王更為心愛的皇后廢除多年來的一夫多妻制，承諾一生只愛皇后一人。兩人的愛情故事即睇︰【最美皇后】不丹皇后最美孕照罕見曝光 7歲迷倒國王為她廢除一夫多妻制

責任編輯︰林綺玲