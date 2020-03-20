【法證先鋒IV】楊玉梅擁飲食王國成隱形富婆　美魔女維持體重不超過100磅有秘訣

▲ 楊玉梅雖然只客串《法證先鋒IV》1集，仍有發揮演技的空間。

TVB劇《法證先鋒IV》自播出以來，不少單元劇角色演出都令人留下深刻印象。昨晚（3月19日）播出《法證先鋒IV》的「二次溺斃案」內，楊玉梅所演虎媽潘卓菲，當知道愛女遇難後情緒崩潰，撕裂式的哭喊令人不禁鼻酸。

現實中的楊玉梅座擁飲食王國，在娛圈中有「隱形富婆」之稱，即使生意有聲有色，但仍心存戲癮，所以仍會抽時間拍劇。

▲ 楊玉梅在《法證先鋒IV》演技大爆發。（《法證先鋒IV》截圖）

趕上梅小青退休之作

對於今次客串《法證先鋒IV》，楊玉梅接受TOPick訪問時表示原本無緣此劇，慶幸自己最終趕上尾班車:「我剛入TVB時，小青姐（梅小青）曾找我拍《宮心計》，但我已經入組了，所以無緣合作，當時已經很失望。」

不過，楊玉梅仍然渴望能與小青姐合作：「直到今次《法證先鋒IV》她再次找我，怎料又撞了另一套劇，本身已覺得無緣，因這是小青姐最後一套劇，但當我拍完另一套劇時，小青姐告訴我，還有另一個單元，問我能否夾到1集的期，發現時間上許可，才有機會參與是次演出。」

對於飾演「愛你變成殺死你」的母親，楊玉梅表示過足戲癮：「這集的戲我很喜歡，因為很有發揮，由頭到尾都很多內心戲，所以能拍到這個角色很開心。」

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▲ 楊玉梅一直希望與小青姐合作。（取自楊玉梅IG）

女強人為戲復出

於1990年參選亞姐的楊玉梅，當年獲得「最上鏡小姐獎」、「完美體態獎」以及季軍寶座並入行。

現在她縱已55歲，依然保養得宜，擁凍齡美肌及纖瘦身材，堪稱美魔女。而楊玉梅的凍齡鐵則，便是不會讓自己體重超過100磅。

她未有為自己設立特別的飲食餐單，卻甚少吃辛辣及肉類食品，且於晚上減少進食澱粉質及甜品。此外她會做瑜伽鍛鍊身體。她稱：「一有時間就做瑜伽，有一段時間又停了，一停了肌肉就似很鬆，所以要Keep住做。」

▲ 楊玉梅因選美入行。（網上圖片）

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楊玉梅在年輕時，早明白花無百日紅的道理，於是外闖踏足飲食行業，捉悉集團旗下約有24間餐廳。

後來，她更北上開公司拍電視劇及電影，喜歡演戲的她除當演員外也學習當監製，嘗試幕後工作。

楊玉梅坦言由女強人回巢拍劇並不為錢，而是希望遇到好的劇集及角色讓她發揮，從而獲得滿足感。

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記者：梁樂欣、鄭嘉瑤