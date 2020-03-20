【新冠肺炎】HK Express3月23日起停運所有航班至4月底　陳帆：與機管局商措施助業界

▲ HK Express宣佈，3月23日至4月30暫停營運所有航班。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情令航空業大受影響， HK Express（香港快運）宣佈，因應疫情持續及各國的入境限制，將於2020年3月23日至4月30日期間暫停所有航班營運，公司將密切留意疫情發展，計劃於2020年5月1日恢復航班營運，而官網亦繼續出售2020年5月起出發的機票。

HK Express指出，疫情發展至今，公司25條亞洲航線當中，共有23條航線﹑逾2,000個航段經已取消，受影響旅客可獲安排更改出發日期、更改航線或全數退款之安排選擇。為配合航線暫停營運，公司會將機組人員原先分配於今年較後時間放取的年假提前於2020年4月至6月期間放取，以確保恢復航班營運時備有足夠前線人手應付需求。

HK Express行政總裁吳潔文表示：

（停運）這是一個非常艱難的決定。然而，為確保能平穩渡過這個非常困難的時期，此項措施實在是有必要推行，考慮到目前正面臨的挑戰，確保資金充裕是維持業務及團隊運作的關鍵。

HK Express續稱，公司已採取多項措施確保企業營運資金充裕，其中包括控制成本、凍結職位招聘、協調供應商，以及推行「特別無薪假計劃」，當中有逾96％的同事參加計劃，藉此減輕疫情對企業財政所造成的影響。

運輸及房屋局局長陳帆表示，理解HK Express暫停營運決定的背後原因，亦知悉該公司會在保障乘客及員工上作出適當的安排，希望可滿足乘客及員工期望。

他說，新冠肺炎疫情令全球航空業受嚴重打擊，多國及司法管轄區亦實施了入境限制，令航空事業的人流大幅下降，而香港作為國際航空樞紐，受到衝擊非常嚴重，強調政府會密切留意有關情況，機管局亦已動用16億元支援機場島內營辦商和持份者，政府會與機管局商討更多可行措施協助本港航空業界生存。

記者：陳曉瑩