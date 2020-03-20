VTC 職業專才教育 著重應用技能與知識 畢業生晉身工程師 升學專業多元發展

新科技帶動各行各業發展，新一代專才需要具備專業所需的應用技能，才能把握數碼轉型的新趨勢。兩位VTC 畢業生麥麗盈（Cady）和朱朗延（Lucas），都是透過職業專才教育的多元學習路徑裝備專業知識與技能，分別成為工程師及航空業生力軍。

實習掌握應用技能 為成工程師鋪路

現於電力公司任職工程師的Cady，在父親耳濡目染下啟發對工程專業的興趣，中學畢業後循職業專才教育路徑，確立事業發展方向，「父親從事電機工程行業，所以我從小就對機械產生濃厚興趣。修讀IVE高級文憑課程學習到知識及實用技能，學歷在業內亦備受認可，可以銜接學士學位，為於工程業持續發展打好根基。」

▲ Cady 修畢IVE高級文憑，獲頒奬金到英國升學，畢業後回港成為電力工程師。

修讀高級文憑課程的學生更可以透過本地及海外實習累積實戰經驗和擴闊眼界。Cady 就曾獲派到本地工程公司及北京實習，期間有不少機會進行實地考察，將課堂所學應用於真實工作環境，實踐所學。Cady 在實習期間認識到不少業界前輩，拓闊了她在業界的人脈網絡。

高級文憑資歷獲認可 接通升學路

Cady 憑其優異成績考獲為IVE畢業生而設的賀維雅基金會獎學金，高級文憑畢業後負笈英國升讀電機工程學士學位課程。「很感激 IVE 為我提供了獎學金及海外升學的機會，擴闊國際視野及專業網絡。留學時最難忘的經歷是有份參與和勞斯萊斯公司合作研究設立離岸風車發電場的項目，當時是我首次接觸再生能源相關的科技，該次經驗更增進我在項目管理和溝通等軟技巧。」

畢業後Cady回港發展，加入本地大型工程公司，參與建設大型酒店項目；及後晉身成為電力公司工程師，參與不同的電力工程項目， 運用知識及專業技能為香港的工程發展出一分力。Cady修讀的電機工程高級文憑學歷獲專業團體認可，畢業後可銜接本地/海外相關的工程學學士學位課程，在累積指定年期的專業培訓及相關工作經驗後，再通過專業評核試便可取得工程師的專業資格。Cady對於未來的發展充滿自信：「運用創新科技是工程業未來的發展方向，智能建築、環保工程，可再生能源應用等有很大的發展空間。」

文憑課程起步 接通航空業學位課程

另一位畢業生 Lucas從小對數理科目有興趣，完成中學文憑考試後，報讀了青年學院的飛機維修職專文憑。Lucas直言自己性格屬於「好動派」，傳統中學的授課模式未必太合適，所以選擇職業專才教育作為升學路徑，「靈活學習模式激發起自發學習的興趣，亦找到了將來的發展路向。」

▲ Lucas由職專文憑起步，銜接IVE 高級文憑，找到發展路向；及後升讀SHAPE與RMIT合辦的航空學學士學位，獲取認可資歷。

Lucas 憑優異成績多次獲頒獎學金，拾級而上升讀IVE飛機維修工程高級文憑，及後升讀由VTC機構成員才晉高等教育學院（SHAPE）與澳洲皇家墨爾本理工大學（RMIT University）合辦的航空學應用科學學士學位銜接課程，繼續升學之夢。課程獲資歷架構認可，等同本地學士學位資歷，畢業生日後可靈活選擇進修或拓展事業，作多元發展。

「職專文憑及高級文憑課程較專注於飛機維修技術及實際操作，助我打好基礎。之後在港升讀由SHAPE與RMIT合辦的學士學位銜接課程，涉獵更全面的航空業知識，包括航空公司與機場營運及管理、維修系統運作及管理等。」根據《U.S News全球最佳大學排名》，RMIT的工程範疇於澳洲位列第5。而SHAPE與RMIT合辦的學士學位銜接課程，糅合澳洲與本地的教學方法，結合兩地個案教學，學員能夠從國際案例中提升批判性思維和分析能力，對專業運作加深了解。

實習及交流豐富學習經歷 開拓視野

職業專才教育着重實踐理論及與業界協作，Lucas 曾多次參與交流及實習，每次都獲益良多，當中印象最深刻的是到政府飛行服務隊（GFS）參與培訓：「在 GFS 可以了解飛機維修的真實情況，把平日所學到的知識應用到工作當中，更可以與在職的專業人士交流，機會不可多得。」

在修讀學士學位課程時 Lucas 與各地修讀 RMIT 課程的學生進行交流，「我們出席了一個有關提升領導能力的交流論壇，從業內人士的分享中，讓我明白到軟實力的重要性及技巧，豐富了我的視野。」Lucas 計劃日後從事機場營運及管理的工作，深信能夠學以致用，結合知識及技能應用在職場上。

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