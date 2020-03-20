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【開心速遞】《愛‧回家》演員瑜伽健體防疫　梁茵揭George+Anita未來感情發展

娛樂 14:29 2020/03/20

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

梁茵表示Anita與George會否成《愛‧回家之開心速遞》新CP，最終要看觀眾反應。（黃建輝 攝）

無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》今日於電視城舉行「至Fit健康同樂日」活動，同劇演員劉丹、單立文、滕麗名、呂慧儀、周嘉洛、湯盈盈、袁文傑、許嘉傑、林淑敏、梁茵等均有出席。

一眾《愛‧回家之開心速遞》演員於活動上分享抗疫小貼士，又分成兩隊進行運動比併。其中一個運動比併項目，需要各對螢幕情侶合力完全雙人瑜伽動作。

《愛‧回家之開心速遞》眾演員做運動抗疫。（黃建輝 攝）

在昨晚（3月19日）《開心速遞》劇情揭開校花Venus（鄺潔楹飾）與Anita（梁茵飾）是兩姊妹外，George（張明偉飾）和Anita有拖手，似乎為撮合二人成為CP舖路。

梁茵接受TOPick訪問表示：「過去一直沒交代Anita與Venus是兩姊妹，不過眼利的觀眾會留意二人都是姓江，而且兩姊妹都是拜金，Venus很港女，而Anita更會教人如何騙男人搵著數。」

《愛‧回家之開心速遞》最新劇情揭開Anita與Venus原來是兩姊妹。（取自梁茵IG）

至於George（張明偉飾）與Anita是否會成為CP，梁茵賣關子不揭穿只透露：「當時Anita覺得George這個人不太差，在生死關頭也救她，可是那個眼神代表她認為大家可以做朋友還是男女朋友，在此暫時不穿。但George未對Anita好有意思，不過Anita有一些情愫在當中。」

記者：梁樂欣

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