【地球靜止】疫情下地球休息改善空氣污染　NASA科學家：從未見過此景象

▲ 疫情影響下，全球停工停學，改善了空氣污染。

新冠肺炎疫情蔓延在全球多地爆發，不少國家為免進一步傳染，開始實施在家工作等措施，不准民眾出門。NASA近日公開中國上空的衛星雲圖，發現人類減少活動意外讓地球得到喘息的機會，空氣污染大幅降低！

內地工廠停工 空氣污染改善

新冠肺炎12月於武漢出現，隨即蔓延到周邊地區，中國政府於1月底「封城」，隔離武漢近千萬人。春節內地多個地區工廠停工，加上禁止旅遊，令航空、火車及汽車停駛，NASA透過污染監測衛星觀察到在中國封城的期間內，空氣污染急劇減少。

▲ 新冠肺炎加上農曆新年，令中國的二氧化氮有所下降。（圖片來源：NASA Earth Twitter）

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NASA科學家表示，在疫情影響下，工廠活動罕見破紀錄創下新低。他們先觀測到武漢二氧化氮含量降低，之後發現整個中國的排放量明顯降低。雖然其他國家也有類似情況，但以中國的降低最為迅速。NASA空氣質量研究員表示：

這是我第一次看到在如此大一片區域，因為一個特定事件而出現如此急劇下降。

芬蘭能源與清潔空氣研究中心分析師Lauri Myllyvirta表示，從1月下旬開始的4個星期內，與去年同期相比，中國的二氧化碳排放量下降了25%。工廠營運減少了15%至40%，發電廠的煤炭消耗減少了36%。

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專家警告：減排量只是暫時性

有分析發現，意大利二氧化氮的濃度也正在急劇下降，當中下降副度最大為北部。「浪漫水都」威尼斯運河上通行的船隻減少，令原本被船隻翻攪而起的沉積物留在底部，使運河河水變得清澈，更可清晰見到魚群在運河中暢泳。

▲ 威尼斯運河清澈見底，甚至有大量魚群暢泳。（圖片來源：Twitter）

不過專家警告，觀察到的減排量只是暫時性，當疫情過去，人們開始外出及工作，排放量也會反彈。加州大學應用研究聯盟 CoolClimate Network總監Christopher Jones表示：

如果我們能像對付流行病思考如何為氣候變化做準備，也許會有積極的結果。

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責任編輯：熊詠思