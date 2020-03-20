【新冠肺炎】陳帆：作為國際航空樞紐　本港正受到嚴重的衝擊

▲ 陳帆指香港快運選擇停運是顧及乘客及員工安全。（資料圖片）

新冠肺炎疫情令航空業大受影響，運輸及房屋局局長陳帆今（20日）會見傳媒，回應HK Express（香港快運）今（20日）宣佈暫停所有航班營運一事，指香港快運的做法顧及乘客及員工安全。

【新冠肺炎】HK Express宣佈3月23日至4月30暫停營運所有航班

疫情下全球航空事業均受到打擊， HK Express（香港快運）宣佈，因應疫情持續及各國的入境限制，將於2020年3月23日至4月30日期間暫停所有航班營運，公司將密切留意疫情發展，計劃於2020年5月1日恢復航班營運，而官網亦繼續出售2020年5月起出發的機票。

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陳帆指為防止疫情擴散，各國正採取不同入境安排，因此航空業的跨境需求將大量減少，香港作為國際航空樞紐，正受到的衝擊非常嚴重，政府正密切留意有關情況。針對認為香港快運暫時停運的做法，陳帆認是為顧及乘客及員工安全。

他續指出早前機管局已推出一系列抒緩措施，政府又批出16億資金以抒援現時情況。

責任編輯：郭家穎