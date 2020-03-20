【慶餘年劇透】第17至22集劇情預告　范閑通過考驗宣布成接班人

▲ 《慶餘年》

《慶餘年》周一至周六播出，以穿越為重點的《慶餘年》，講到范閑為滕梓荊報仇刺殺林珙，消失已久的五竹突然出現阻攔…

第17集 （23/3）

五竹替范閑殺了林珙。林珙之死令各方勢力引起騷動，太子、林若甫和慶帝都召見范閑，欲知林珙之死是否與他有關。

范閑晉見慶帝，獲封為八品太常寺協律郎。范閑接著準備到丞相府，並派若若前往試探太子。

第18集（24/3）

林相派門客去鑒查院審問司理理，司理理扛下酷刑，拒不承認曾向范閑供出林珙。

林相選擇相信范閑，將林家未來託付，太子得知林相選擇范閑，去鑒查院親自審問。

黑騎護衛著陳萍萍到來，攔下太子。

第19集（25/3）

太子猜測林珙是二皇子門下高手所殺，范閑被傳召入宮作證，陳萍萍指出兇手是四顧劍，林若甫心知是慶帝陳萍萍一唱一和，以此為由出兵北齊。

長公主為林若甫堅持婉兒婚事起爭執，婉兒持刀質問范閑是否殺了林珙…

第20集（26/3）

為保護范閑，陳萍萍答應保司理理一命，代價是要她保守秘密。五竹想起太平別院所在，范閑跟眾人出城踏青為掩飾，前去查探。

林若甫未消除對范閑的懷疑，設局探范閑身邊是否存在高手，太子突然出現在郊外。

第21集（27/3）

五竹牽制九品箭手，讓范閑潛入太平別院尋鑰匙，皇帝竟在院內，只能空手而歸。

太子被林相手下誤抓，卻要求見林相和范閑。

太子提出林珙之死是大宗師所為，想與林相和范閑結盟，卻被二皇子打斷。

第22集（28/3）

婉兒偷偷找范閑觀星，互訴衷情。范閑入宮拜見太后和眾娘娘，因長公主要求見面而得知驚人真相。

天下文宗莊墨韓隨北齊使團入京，范閑被委派為接待副使。影子設局考驗范閑，陳萍萍宣佈范閑為接班人。