【新冠肺炎】新大嶼山巴士偷步削減班次 陳帆：運輸署已發警告 社會 13:34 2020/03/20 分享： 熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向 ▲ 運輸及房屋局長陳帆表示，運輸署已向新大嶼山巴士發出警告。（經濟日報資料圖片） 新大嶼山巴士公司被揭發在未有向運輸署申請下，偷步削減7條路線班次。運輸及房屋局長陳帆回應事件時表示，對巴士公司未獲運輸署批准下削減班次，感到遺憾，署方已經發出警告，並會跟進投訴。 陳帆說，希望專營巴士公司服務在新冠肺炎疫情下，不會影響市民出行，並已要求巴士公司確保上座率不可超過7成，以及保持乘客之間的距離。 記者：陳曉瑩 相關文章 【新冠肺炎】HK Express3月23日起停運所有航班至4月底 陳帆：與機管局商措施助業界 今日 13:12 【新冠肺炎】HK Express3月23日起停運所有航班至4月底 陳帆：與機管局商措施助業界 【新冠肺炎】政府發6,000條檢疫電子手帶僅三分一獲啟動 政府資訊科技總監林偉喬致歉 今日 13:01 【新冠肺炎】政府發6,000條檢疫電子手帶僅三分一獲啟動 政府資訊科技總監林偉喬致歉 【新冠肺炎】網民拍到疑坐疫監人士搭港鐵巴士 有男士分別戴電子手環及腳環惹恐慌 11:28 2020/03/19 【新冠肺炎】網民拍到疑坐疫監人士搭港鐵巴士 有男士分別戴電子手環及腳環惹恐慌 陳帆 疫情 運輸及房屋局 運輸署 運輸 新大嶼山巴士 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎