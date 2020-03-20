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【新冠肺炎】新大嶼山巴士偷步削減班次　陳帆：運輸署已發警告

社會 13:34 2020/03/20

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

運輸及房屋局長陳帆表示，運輸署已向新大嶼山巴士發出警告。（經濟日報資料圖片）

新大嶼山巴士公司被揭發在未有向運輸署申請下，偷步削減7條路線班次。運輸及房屋局長陳帆回應事件時表示，對巴士公司未獲運輸署批准下削減班次，感到遺憾，署方已經發出警告，並會跟進投訴。

陳帆說，希望專營巴士公司服務在新冠肺炎疫情下，不會影響市民出行，並已要求巴士公司確保上座率不可超過7成，以及保持乘客之間的距離。

記者：陳曉瑩

 

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