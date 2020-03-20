【新冠肺炎】蘭桂坊協會主席盛智文：關閉蘭桂坊不是合理的防疫措施

▲ 盛智文指現時會加強蘭桂坊的防疫及消毒措施。（車耀開攝）

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，針對本港昨日（19日）多名確診患者曾到過中環蘭桂坊的健身中心及酒吧。蘭桂坊協會集團主席盛智文今（20日）認為生意並不是最重要的考慮因素，到訪人士及員工之健康方為大前題。現時會加強防疫及消毒措施，但認為關閉蘭桂坊不是合理的防疫措施。

【新冠肺炎】中環蘭桂坊恐出現傳播鏈 兩名29歲男患者曾在蘭桂坊PURE Fitness健身

盛智文表示蘭桂坊協會已成立緊急應變小組，以加強區內酒吧及餐廳之防疫及消毒措施，亦正製作防疫海報、宣傳單張給予商戶並展示於蘭桂坊各處，提高大眾防疫的警覺性，促使商戶嚴格遵守。

他續指早於一月初，自新型冠狀病毒在香港發現懷疑個案後，加州大廈已作出嚴謹應對。包括定時使用消毒劑清潔所有公眾地方，尤其是各大廈使用者經常接觸的地方，如公共廁所、電梯大堂、電梯內部等，電梯按鈕均於每小時作清潔及消毒，同時亦在地下服務台為客人提供消毒搓手液。大廈公共區域的通風系統亦已進行消毒，並確保大廈內的新鮮空氣供應以最佳效率運行。加州大廈內的所有職員工作時，亦必須佩戴口罩、每小時清潔雙手及定時量度體溫。

【新冠肺炎】蘭桂坊協會：未確實涉事酒吧 食肆已加強消毒

蘭桂坊集團亦在疫情發生後，暫停旗下所有員工到外地公幹之計劃，同時每位員工亦需每日定時量度體溫。公司及旗下餐廳亦已提供消毒洗手液及酒精搓手液，並已定時作出清潔及消毒。旗下餐廳員工亦需遵守防疫指引，且所有餐具均採用高溫清洗設備進行清洗及消毒。

此外，集團所有員工需每天向集團匯報健康狀況，如發現身體感到不適，需即時前往就醫，並需回家休息，以作觀察，指集團員工會遵守良好的衛生習慣，以減少傳播病毒的風險。

責任編輯：郭家穎