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【新冠肺炎】確診者潛伏期曾到金鐘太古廣場AMC戲院睇戲　戲院停業2天消毒

社會 13:49 2020/03/20

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

金鐘太古廣場AMC戲院停業2天消毒。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎在本港肆虐，百老匯院線旗下﹑位於金鐘太古廣場的AMC Pacific Place今日（20日）表示，接獲衞生署衞生防護中心的通知，知悉有一宗於前日（18日）確診新冠肺炎的患者，曾於上周五（13日）的潛伏期內，到戲院看電影，戲院決定今日及明日（21日）暫停營業及消毒，並將小賣部展示的非包或包裝食品全部銷毀，所有職員自我隔離14日。

戲院指，經票房購買受影響場次的客人，可於30天內到AMC Pacific Place票房，辦理退款或更換相等於已購戲票數量的其他場次戲票或贈券，而贈券有效期為領取當日起計一個月；經網頁或應用程式購買受影響場次之客人，戲院會安排信用卡自動退款。

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記者：陳曉瑩

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