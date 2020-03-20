【新冠肺炎】確診者潛伏期曾到金鐘太古廣場AMC戲院睇戲　戲院停業2天消毒

▲ 金鐘太古廣場AMC戲院停業2天消毒。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎在本港肆虐，百老匯院線旗下﹑位於金鐘太古廣場的AMC Pacific Place今日（20日）表示，接獲衞生署衞生防護中心的通知，知悉有一宗於前日（18日）確診新冠肺炎的患者，曾於上周五（13日）的潛伏期內，到戲院看電影，戲院決定今日及明日（21日）暫停營業及消毒，並將小賣部展示的非包或包裝食品全部銷毀，所有職員自我隔離14日。

戲院指，經票房購買受影響場次的客人，可於30天內到AMC Pacific Place票房，辦理退款或更換相等於已購戲票數量的其他場次戲票或贈券，而贈券有效期為領取當日起計一個月；經網頁或應用程式購買受影響場次之客人，戲院會安排信用卡自動退款。

【新冠肺炎】新增至少20宗確診或初步確診 患者曾到PURE健身或出席婚宴

【新冠肺炎】預計未來200宗輸入個案恐「1傳2」下變600宗 何栢良： 香港人一定要做好防守

【新冠肺炎】梁卓偉料本地疫情將大爆發 籲市民勿鬆懈否則白費過去防疫努力

【新冠肺炎】蘭桂坊協會主席盛智文：關閉蘭桂坊不是合理的防疫措施

記者：陳曉瑩