【新冠肺炎】梁卓偉料本地疫情將大爆發　籲市民勿鬆懈否則白費過去防疫努力

▲ 梁卓偉指出，新冠病毒本地即時有效繁殖率過去一周維持1以上，顯示疫情有爆發的趨勢。（曾耀輝攝）

新冠肺炎疫情肆虐下，本港至今錄得逾200宗確診個案，港大醫學院世衞傳染病流行病學及控制合作中心今日（20日）發表新冠病毒的本港即時有效繁殖率（傳播率），顯示過去一周繁殖率維持1以上，即一個感染者可傳播多於一個人，顯示疫情有爆發的趨勢。中心創立總監、港大公共衞生醫學講座教授梁卓偉認為，現時是本港出現持續爆發最高風險的時刻，呼籲市民不要鬆懈。

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中心利用衞生防護中心由1月18日至3月18日過去2個月公布的確診個案的數據，以數學模型分析新冠病毒的本地即時有效繁殖率，即一個感染過案可傳播多少人。結果顯示，由1月中至2月底的繁殖率大部分時間處於1以下；惟3月初起隨著本港輸入個案陸續增加，繁殖率出現上升趨勢，自3月10日起一直維持1以上。

梁卓偉表示，繁殖率每日都會變動，若數字低於1 ，即顯示疫情仍然受控，惟過去一星期一直處於1以上的水平 ，即病毒可以傳多過一個人，顯示疫情有爆發的迹象。他相信，未來數周因有大批留學生或港人返港，輸入個案會持續增加，將會令本港疫情加劇。

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他又留意到，港人的防疫意識開始放鬆，有更多外出活動和用膳，擔心若有多個二代、甚至三代感染群組出現，後果將相當嚴重。他形容目前是自疫情爆發以來，香港出現持續持續爆發最高風險的時候，呼籲市民定要繼續防疫，否則在過去兩個月的努力成果都會白廢。

記者：陳子謙