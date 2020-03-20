【美國疫情】超市現搶購潮尿片被搶光　4孩媽媽擔心掩面痛哭

▲ 美國一名4孩媽媽因未能買到適合女兒的尿片而擔心痛哭。

新冠肺炎疫情全球大爆發，美國亦成為重災區之一，市民人心惶惶，超市同樣出現搶購潮。日前，美國一位4孩媽媽在社交軟件抖音（TikTok）發佈影片，原本到超市為18個月大的女兒選購尿片，但超市內擺放尿片的貨架被清空，更找不到適合女兒尺碼的尿片，擔心之下，忍不住掩面痛哭，「我該怎麼辦？」

居住在美國猶他州的4孩媽媽（Lauren Whitney）日前到超市選購為18個月大的女兒選購尿片，走過幾間超市後，發現超市貨架上的尿片全部都被搶購一空，更完全找不到女兒所用的尿片尺碼，當她拍攝片段記錄有關情況時，忍不住掩面痛哭，

瘋狂的人買光所有尿片，我應該怎麼辦？

她流著淚表示，「我不像你們一樣，可以有能力一次買20包啊。」

錯手發佈影片意外被瘋傳

Lauren後來表示，本來打算將影片保留在草稿，豈料一時錯手按下發佈，一個小時候再打開抖音，發現影片已經被瘋傳。她表示，她曾去過其他幾間超市，均找不到適合女兒的尿片，再加上自己因一些原因被降職，令她忍不住哭起來。她稱，一家是低收入家庭，丈夫是退役軍人目前還在讀書，而她則在戲院做兼職幫補家計。

呼籲不要大量囤積日用品

後來，Lauren再拍片感謝網民支持，她希望透過影片讓大眾意識到貨品的數量有限，大量購買或囤積會，瘋狂及胡亂搶購會對一些低收入人士造成問題，「若大家都只買自己需要的東西，貨架上就會有足夠的貨量。」幸好，最終Lauren在一間超市找到2包適合女兒的尿片，但她只買了1包，「另外1包留給有需要的人。」

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責任編輯：王明芳