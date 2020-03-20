【新冠肺炎】勞工處籲僱主彈性安排僱員清明節假日 避免構成掃墓人潮 社會 14:38 2020/03/20 分享： 熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向 ▲ 勞工處今日（20日）呼籲，僱主盡早與僱員協商，就放取清明節（4日）法定假日作彈性安排。（經濟日報資料圖片） 新冠肺炎在本港肆虐，勞工處今日（20日）呼籲，僱主盡早與僱員協商，就放取清明節（4日）法定假日作彈性安排，讓僱員可在該節日前後的日子前往掃墓，藉此避免構成人潮，從而減低新冠肺炎病毒傳播的風險，有助維持良好的勞資關係及保障僱員和社會大眾的健康。 勞工處發言人說，僱主可根據《僱傭條例》的規定預先通知僱員，在法定假日的前後60天內，安排另定假日給僱員。此外，如僱主僱員雙方同意，僱主可在法定假日或另定假日的前後30天內，安排代替假日給僱員。 記者：陳曉瑩 相關文章 【新冠肺炎】新增至少20宗確診或初步確診 患者曾到PURE健身或出席婚宴 今日 12:53 【新冠肺炎】新增至少20宗確診或初步確診 患者曾到PURE健身或出席婚宴 【新冠肺炎】政府發6,000條檢疫電子手帶僅三分一獲啟動 政府資訊科技總監林偉喬致歉 今日 13:01 【新冠肺炎】政府發6,000條檢疫電子手帶僅三分一獲啟動 政府資訊科技總監林偉喬致歉 【新冠肺炎】預計未來200宗輸入個案恐「1傳2」下變600宗 何栢良： 香港人一定要做好防守 今日 10:52 【新冠肺炎】預計未來200宗輸入個案恐「1傳2」下變600宗 何栢良： 香港人一定要做好防守 僱傭條例 勞工處 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎