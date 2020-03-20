【新冠肺炎】勞工處籲僱主彈性安排僱員清明節假日　避免構成掃墓人潮

▲ 勞工處今日（20日）呼籲，僱主盡早與僱員協商，就放取清明節（4日）法定假日作彈性安排。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎在本港肆虐，勞工處今日（20日）呼籲，僱主盡早與僱員協商，就放取清明節（4日）法定假日作彈性安排，讓僱員可在該節日前後的日子前往掃墓，藉此避免構成人潮，從而減低新冠肺炎病毒傳播的風險，有助維持良好的勞資關係及保障僱員和社會大眾的健康。

勞工處發言人說，僱主可根據《僱傭條例》的規定預先通知僱員，在法定假日的前後60天內，安排另定假日給僱員。此外，如僱主僱員雙方同意，僱主可在法定假日或另定假日的前後30天內，安排代替假日給僱員。

記者：陳曉瑩