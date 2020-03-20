【齊心抗疫】 70後負債百萬營運食品工場　堅持逆市請人製急凍糖水包

▲ 網煮公司KOLB.LIFE負責人盧翰豪（右一）、學校飯堂廚師阿威（右二）及街坊阿希（左一）（陳國峰攝）

新冠肺炎衝擊本港餐飲業，不少食肆經營困難，食肆員工被迫放無薪假。網煮有限公司為此以時薪60元及分成來聘請4名受影響的飲食從業員，兼職製作急凍糖水包。70後創辦人盧翰豪坦言工場每月仍錄得虧損10萬多元，料2至3個月後同樣陷入結業危機，自己目前亦負債過百萬元，冀有心人注資支援更多受影響工友。

在中學飯堂任職廚師，及於咖啡店任職夜班兼職的阿威透露，受停課及咖啡店人流減少影響，2月起至今一直放無薪假，由原本每月25,000元收入跌至0，坦言已面臨財政困難。

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於酒樓任雜工的阿希亦指，疫情下被迫放半個月以上無薪假，收入由14,500元下跌一半，僅剩7至8千元，而每月房屋租金佔5千元，並育有一名兒子，面臨重大生活壓力。

▲ 目前食品製作工場已聘請包括阿威與阿希在內4名受影響的飲食從業員。（陳國峰攝）

盧翰豪透露，目前食品製作工場已聘請包括阿威與阿希在內4名受影響的飲食從業員，以兼職製作新研發的急凍糖水包，包括香草海帶黑豆綠豆沙、赤小豆黑糖陳皮紅豆沙、紅棗山藥百合糖水，今日（20日）為首個工作日，料日產500包，定價為35元，將於網上銷售，期望4月初可於超級市場內發售。

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網煮有限公司於去年4月底成立，由70後盧翰豪與2名合夥人投資過百萬於西環設立食物製造廠工場，主要售賣急凍湯包，定價由32至69元不等，並於網上及超級市場內發售，每月開支約20多萬。

▲ 工場已聘請4名受影響飲食從業員，以兼職製作新研發的急凍糖水包，包括赤小豆黑糖陳皮紅豆沙。（陳國峰攝）

盧翰豪透露，成立初期遇上社會事件，有超級市場暫停營業，至今又遇上新冠肺炎，愈來愈多競爭者加入同類型市場，每月一直虧損10多萬，更坦言自己已負債一百萬，但仍想要幫助有需要人士，「可能天生喜歡幫人」，堅持不解僱10多名全職員工，並逆市聘請兼職來製作急凍糖水包。現正研發長者急凍餸菜湯包，冀有心人注資，或有更多同業願合作，否則以目前經濟狀況，只可堅持營運多2至3個月。

記者：鄧凱文