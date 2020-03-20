【開心速遞】女兒停課在家常起衝突　湯盈盈一招令愛女關係重變和諧

▲ 湯盈盈分享家中教女兒的心得。

《愛‧回家之開心速遞》今日舉行「至Fit健康同樂日」活動，同劇演員劉丹、單立文、滕麗名、呂慧儀、周嘉洛、湯盈盈、袁文傑、許嘉傑、林淑敏、梁茵等均有出席。在《開心速遞》演高柏菲的湯盈盈，現實是兩女之母，近日學校因疫情一直停課，盈盈也分享女兒停課不停學的親子心情。

《愛‧回家之開心速遞》在電視城舉行「至Fit健康同樂日」活動，「高柏菲」湯盈盈也有戴口罩出席。

▲ 湯盈盈跟單立文今日同出席《開心速遞》活動。（攝影：黃建輝）

兩女之母湯盈盈近日因受停課影響，每天都要親自督促女兒功課，盈盈向TOPick表示，母女感情在最初時受到影響。

盈盈表示：「最初一星期，我真是人都癲，因自己真的不懂做老師，欠缺耐性，每天早上起身，也不知如何說服女兒去做功課，因此常有衝突。」

▲ 湯盈盈與二個女兒以英語溝通為主。（取自IG）

湯盈盈最心痛是女兒由向自己講「I love you」到「I love you sometimes」再到「I hate you。」幸而漸漸情況有轉。

盈盈稱：「在這段日子，自己也跟女兒有更多相處、互相了解，調較自己EQ，學習放鬆，不要太執著，當是一齊去玩，輕鬆面對好過似日日去打仗，要珍惜母女相處時間。」

盈盈喜道女兒現在已重新再跟她講「I love you」。

▲ 母女透過親子相間增加了解。（取自IG）

她分享，小孩子有自己的一套學習方法，有時以為她對著電腦授課時，表現不專心，其實不然。「我有時故意行開一陣子，又留意女兒是會答老師問題，其實是有聽著授課的，故不要常把自己立場去看子女。」

現時盈盈指學校功課密度適合，逢星期三還有nor homework day，讓家長跟小孩子可選擇外出。

▲ 湯盈盈為教女兒在家做功課而煩惱。（黃建輝攝）

不過在疫情下，盈盈一家都要做好準備：「我們會去家附近公園、商場放電，但小孩要明白如果感染的嚴重性，尤其大女喜歡咬手指，故一定要戒掉習慣，及經常要洗手、戴口罩。」

記者：梁樂欣