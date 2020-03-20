【開心速遞】張景淳預告停播單元兩周內播出　呂慧儀為停課兒子準備習作

▲ 張景淳預告停播單元兩周內復播，呂慧儀為停課兒子準備功課習作。

處境劇《愛‧回家之開心速遞》今日於TVB電視城舉行活動，一眾演員有份出席。「龔水CP」本來於日前播出的一周年單元被臨時抽起，飾演熊若水的呂慧儀及飾演龔燁的張景淳演於活動中被問及對事件的回應，張景淳透露補拍部份場口後預計將於兩周內播出。

於處境劇《開心速遞》中大受歡迎的「龔水CP」，於日前3月15日、原定的818集播出「女戰士之心結」單元，內容正是講述熊若水及龔燁拍拖一周年紀念，預告片亦於前一晚播出。但因為當中情節觸及動漫禁忌而被投訴，於是劇組方面臨時將該集抽起。

▲ 眾演員載上口罩出席劇集宣傳活動。（攝影：黃建輝）

【開心速遞】龔水戀1周年劇情惹網民不滿被抽起 呂慧儀：願人人能凡事往好處想

《開心速遞》內「龔水CP」的呂慧儀及張景淳在今日現身劇集宣傳活動時，提到許多粉絲都視他們為家人、好友，特地為為慶祝龔水一周年而設計了許多照片甚至舉行了慶祝活動，二人感到好開心。

提到有關單元被抽起，呂慧儀表示未有特別感到可惜：「始終我們是處境劇，會存在一些即時的變動和變數，當然我們會希望做得更加會，或者補拍一些場口，令觀眾看起來更加舒服。」她又指未有感到可惜是因為劇集最終還是會播出，只是需要再晚一點，希望大家能抱著期傳的心情去看。

▲ 張景淳大讚「蟹仔」非常乖。（攝影：黃建輝）

【愛回家】呂慧儀發文慶《開心速遞》3週年 網民集氣「龔水戀」假戲真做

張景淳則以「收錢」作比喻，指劇集就像本來預計今日收到的錢，只是等到下周再取而已：「因為有Fans擔心看不到那一集，大家放心，應該兩周內會播出。」

近日因為新冠肺炎疫情關係，全港學校停課，呂慧儀透露兒子「蟹仔」最近在家忙於做練習，自己亦在學習如何以和平的氣氛教子：「學習不要經常罵他，令他覺得做功課是件辛苦的事。」每當她收工後亦會盡量趕回家陪他。

▲ 呂慧儀在停課期間為兒子準備了不少練習。（攝影：黃建輝）

呂慧儀又指公司設立新政策，不讓小孩進入公司範圍，所以「蟹仔」未能前來探班，除非出外景拍攝再作考慮。

張景淳亦大讚「蟹仔」非常乖，是他見過的小孩當中最精力充沛的一個，又大緋聞女友呂慧儀教得好：「蟹仔見人就會叫，而且很懂得跟大人打成一片，是個難得的小朋友。」

【開心速遞】呂慧儀母子行山享親子樂 素顏靚媽獲讚清純

▲ 大玩情侶瑜伽希望能強身健體。（攝影：黃建輝）

問到會否考慮讓兒子做童星時，呂慧儀笑指兒子看到她在劇中跟童星對戲，會問對方怎麼可以跟媽媽一同工作：「他也會說『媽咪我都想拍』。但我叫他不要，因為忙著照顧他的話我會照顧不到我自己。待他長大一點懂得照顧自己再考慮，到時不要做『童星』做個『中童星』比較好。」

記者：梁樂欣