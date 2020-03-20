泛民素人搶灘功能界別　呼籲登記新選民進度如何？

▲ 有份協調泛民出選名單，前立法會議員區諾軒今日（20日）聯同多名中小企負責人，呼籲合資格市民踴躍登記做功能界別選民，期望打破部分界別由建制派把持多年的局面。

去年民主派大勝區議會選舉，今年計劃再下一城，目標轉移至9月立法會選舉，爭取在選舉中取得過半議席。以往泛民陣營屢次批評的「功能界別」，今屆就成為民主派能否主導立會的關鍵。有份協調泛民出選名單，前立法會議員區諾軒今日（20日）聯同多名中小企負責人，呼籲合資格市民踴躍登記做功能界別選民，期望打破部分界別由建制派把持多年的局面。

據了解，泛民積極研究「搶灘」屬個人票的功能界別，有意出戰立法會飲食界，挑戰自由黨張宇人的火鍋店老闆、公民黨林瑞華透露，原本計劃發掘5000名食肆持牌人登記做新選民，但隨着下月初截止日期臨近，發覺距離達成目標有些吃力，希望最後至少都有3000名新選民。他又指，許多同業並不知悉自己符合選民資格，民間義工隊會繼續接觸食店，就算這批人未能趕及在立會投票，也可以在下年選出特首選委。

區諾軒承認，直到目前為止，泛民仍未決定功能界別最終出選人選，令到一些人缺乏登記做選民的意慾。他又說，有些界別尋找候選人存在困難，例如漁農界，選民包括報稱從事漁農、礦產或能源的人士，很難找到合適的人參選。

其他功能組別議席方面，旅遊資訊網站創辦人周錦基，是潛在參戰旅遊界議席人選之一，他表示，目前首要鼓勵業界登記做選民，但未掌握新登記人數，因為旅遊業普遍偏向建制，只顧做生意，不想太「出頭」，所以他也是積極游說，同業會否登記實屬未知之數。

另外，食物及衞生局前政治助理﹑「活現香港」共同創辦人及行政總裁陳智遠今日都有到場打氣，呼籲市民積極登記做選民之餘，亦大嘆疫情使旅遊業面臨生死存亡的危機，政府支援措施未有特別針對中小型旅行社，認為業界要團結及向政府發聲。有指陳智遠被邀請參選功能界別，但據悉，他不會出選，而他離開官場後，成立本地深度遊旅行社，經營深度本地導賞團。