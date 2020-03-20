泰國片《無痛斷捨離》由棄舊物到憶舊情　愛情大掃除簡約家居整理人生

▲ 泰國片《無痛斷捨離》集合《出貓特攻隊》Aokbab以及《大佬可以退貨嗎?》的Sunny主演。

舊物可棄，舊情豈會輕易忘記？由《出貓特攻隊》Aokbab以及《大佬可以退貨嗎？》Sunny主演的《無痛斷捨離》（Happy Old Year） ，是一部受日本收納達人Marie Kondo啟發的泰國電影，關於感情、記憶，如何透過重整家居重整人生。

去年，日本收納達人Marie Kondo為串流平台Netflix主持的《怦然心動的人生整理魔法》 （Tidying Up with Marie Kondo），引起全球話題。

Marie Kondo當中最備受談論的就是她的「怦然心動」法則︰執屋時，滿屋雜物，如何決定物品去留？就是當你拿起物品時，發現它不再令你怦然心動（spark joy），便跟它說聲謝謝，然後丟掉。

▲ 父親的鋼琴，在戲中衝發不少家庭衝突。

愛情遺物勾起揪心回憶

泰國片《無痛斷捨離》，講述Aokbab飾演的設計師阿靜，崇尚新世代簡約風（minimalism），決心打造空間感十足的家居。

但這所她自出生以來便和父母及哥哥居住的房子，滿載充斥成長回憶的舊物，如何斷捨離？

她和哥哥決定跟從了日本收納達人的法則，對多樣舊物與其封存的回憶都恨心捨棄，又把所有她借了朋友多年的衣飾物件逐一歸還，唯獨是前男友阿安（Sunny飾演）遺下的舊相機令她無數回憶湧現，令她份外揪心。

▲ 舊物觸及大量人和事的回憶，要恨心棄掉，談何容易。

阿靜對自己當年不辭而別耿耿於懷，決定親手把這相機歸還給前男友，讓自己有機會彌補遺憾。

至於父親的鋼琴，就更令她兩難。鋼琴最佔空間，但在母親眼中，那仿如父親的化身，最難丟掉。

靜父親離家多年，靜和哥哥已接受了他拋妻棄子女的事實，唯獨是母親仍一直妄想丈夫會有回家的一天。

▲ 舊物觸及大量人和事的回憶，要恨心棄掉，談何容易。

這部片由《戀愛病發》的80後導演納華普譚容格坦拿列Nawapol Thamrongrattanarit執導，他自言這部片的創作受個人經驗啟發。

他稱，每年年底為迎接新一年，於是要整理房子，對他來說，是一件多愁善感的事。在斷捨離時，他意識到那些死物，其實滿載着不同的故事，令我回想起我與送贈者或物主之間的關係，同時還令他回顧並反思過去一年的生活。

斷捨離牽愁緒

令導演難忘的，還有一件事。話說納華普曾協助泰國電影導演協會採訪了一位被任命為演藝界國家演員的資深電影導演兼演員。

採訪後，對方交了一部電影劇本的副本給他，用作採訪的參考。多年後，當他清理房屋時瞥見該份劇本副本，他把劇本歸還給它的主人。

不久，他便得悉對方去世，令他既感難過，但也因為已物歸原主而釋懷。之後納華普花了兩年時間，將這兩個中心思想結合，創作出《無痛斷捨離》的故事。

改造型展現複雜情緒

男女主角Sunny和Aokbab，雖然都是泰國影壇當紅演員，但導演指出二人都是經過多輪試鏡才被選中，而24歲的Aokbab拍攝前要為此多愁善感的角色接受演技訓練，再加上剪短頭髮，來擺脫她深入民心的「出貓女」的形象。

導演也要求過往多演喜劇的Sunny，改造型，演出上增加沉穩感覺，以配合阿安這角色。

▲ -Aokbab和Sunny 合演一對舊情人，二人均為這部片改變造型。

這部不久前在第15屆大阪亞洲電影節頒獎典禮中獲得「最優秀作品獎」，也是首部泰國電影奪得此最高殊榮的作品。

導演早前稱︰「我覺得每個人都能從電影中看到自己的故事，無論是想要放下過去往前走的人，還是想要沉醉在回憶裏的人，希望大家看完電影都能釋懷，並面對自己的過去。」(上映日期︰3月26日)

記者：胡慧雯