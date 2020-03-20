【封關演習】落馬洲支線模擬炸彈襲擊　四大紀律部隊出動闖關【多圖】

▲ 東鐵落馬洲站正關閉，無旅客出入，正好讓執法部門進行反恐演習。( 陳靜儀攝 )

新冠肺炎疫情持續，政府已關閉的落馬洲支線管制站（東鐵落馬洲站），今早（20日）舉行反恐演習，代號「奪峰」，模擬極端暴力分子以炸彈發動襲擊。

演習分兩部分，逾250名警務處、消防處、海關及入境處人員參與今次演習。

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▲ 模擬多人被炸彈炸傷，處理傷者。

▲ 有「旅客」嚴重受傷，要擔架床抬走。

▲ 消防除了救人，還要撲火。

演習兩部分 至少出動兩個「炸彈」

演習的首部分，先在落馬洲支線管制站的巴士總站內，1男子模擬在垃圾桶內放置遙控炸彈，之後引爆，瞬即多人傷亡。警方與消防處人員到場，封鎖現場救援和調查。

之後在管制站的離境大堂，海關和入境處人員又發現另一件可疑物品，隨即安排疏散現場人群，並由警方爆炸品處理課到場處理。

▲ 警方爆炸品處理課的拆彈機械人，到場處理「詐彈」。

▲ 警方爆炸品處理課人員，穿上全套保護衣物，緊跟著拆彈機械人執行任務。

▲ 拆彈機械人模擬「拆彈」。

警方：盼公眾了解極端暴力 威脅公共安全

警方盼透過演習，讓公眾了解極端暴力手段，對公共安全的嚴重威脅，提高市民大眾對可疑物品的警惕和防範。

警方又希望警隊各部門與專責組成員部門，可加強處理爆炸品的協調和應變能力，切實保障市民生命財產安全。

專責組高級警司朱文龍於演習前會見傳媒，他指近期發生多宗案件，也涉及爆炸品，當中有遙控自製炸彈，置於人流眾多的地方，一旦爆炸，可造成嚴重傷亡。

他認為，極端暴力分子的手法與其他國家常見的恐怖襲擊十分類似，大眾必須警惕，慎防「本土恐怖主義」冒起。

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記者：陳靜儀