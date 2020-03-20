涉粉嶺站被搜出𠝹刀　廿歲男生獲撤控兼獲訟費2.7萬

▲ 控方今於粉嶺裁判法院提出撤控，男生無罪釋放。（資料圖片）

本年1月初有人發起「和你行」，1名20歲男生在粉嶺港鐵站附近被搜出有𠝹刀，被控1項管有攻擊性武器罪，控方今（20日）於粉嶺裁判法院提出撤控，男生獲無罪釋放，控方須付訟費2.7萬元。

涉案被告吳念聰（20歲），報稱學生，被控1項管有攻擊性武器罪。控罪指他於2020年1月5日於港鐵粉嶺站B出口外的行人天橋管有𠝹刀，意圖作非法用途使用。

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控方今提出撤銷控罪，並充公涉案的𠝹刀。控方反對辯方申請訟費時指，事發時，上水港鐵站獲發不反對通知書的遊行集會，警方在粉嶺站截停被告，並在其背包搜出𠝹刀，警誡下被告並無招認，而被告當時身穿「典型示威者衣著」，及於當時環境是自招嫌疑，因涉案𠝹刀可用作傷人，亦可以是合法用具，控方才未能成功作出檢控。

被告代表大律師則反駁指，被告當時身穿黑、白、灰色風衣、黑褲黑鞋，背包中有手套及𠝹刀，但沒有任何自招嫌疑的行徑，警員看見他快步走向粉嶺站，便指他形跡可疑。代表律師質疑為何警員直接懷疑他藏有攻擊武器，而非藏有其他物品。

控方澄清，沒有證據顯示被告當時將會參與非法集結。代表律師續指，𠝹刀只是文具，有許多用途，只是控方一廂情願認為可起訴，最終因證據不足而撤控，反映控方判斷錯誤。裁判官終批准訟費申請，裁定控方須支付2.7萬元。



被告獲無罪釋放後在法庭外表示，是次檢控無理，他認為警方認定「後生就係罪」，反之則「冇事」，他認為警方濫捕，目的為阻嚇，打壓集會自由，但他暫時仍在考慮會否索償。



記者：林欣樂